Путин потратил около 20% своего избирательного фонда, рассказали в ЦИК

Президент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России Владимир Путин потратил более 83 миллионов рублей из своего избирательного фонда, следует из данных на сайте ЦИК России.

Согласно информации Центризбиркома на 13 февраля, которая была опубликована на его сайте в четверг, избирательный фонд Путина собрал около 407 миллионов рублей, из которых более 83 миллионов уже потрачены.

Большая часть израсходованных средств пошла на изготовление агитационный материалов.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.