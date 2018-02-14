"Гознак" планирует завершить печать бюллетеней для выборов-2018 в четверг

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На московской печатной фабрике-филиале АО "Гознак" идет процесс печати бюллетеней для голосования на выборах президента 18 марта, сообщил РИА Новости директор филиала Андрей Дудин.

"Печать началась вчера и заканчиваться будет, скорее всего, завтра утром", — сказал Дудин.

Бюллетени печатаются на трех машинах в две смены. Смена в среду состояла из двух сотрудников, которые контролировали весь процесс. Как пояснил Дудин, машины печатают со скоростью примерно 8 тысяч листов в час. Так как на каждом листе умещается четыре избирательных бюллетеня, в час получается около 32 тысяч готовых бюллетеней.

Во вторник секретарь ЦИК России Майя Гришина рассказала, что избирательные бюллетени для проведения 18 марта выборов президента России уже отправлены в печать, и назначена дата их получения. Ранее в ЦИК отмечали, что фамилии кандидатов будут расположены в бюллетенях по алфавиту, согласно законодательству РФ, а информация о всех кандидатах займет одинаковое пространство на бумаге.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.