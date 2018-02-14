Космонавт Антон Шкаплеров проголосует на выборах президента на орбите

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Роскосмос совместно с Центром управления полетами сделает все возможное, чтобы космонавт Антон Шкаплеров, который на момент проведения выборов президента РФ будет находиться в космосе, смог принять участие в голосовании, сообщил гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров.
"В Королеве в Московской области мы сейчас вместе с территориальной избирательной комиссией и Центром управления полетами организуем так, чтобы Антон Шкаплеров, который будет находиться на орбите, смог участвовать в президентской кампании, в выборах. Мы обязательно это сделаем", — сказал Комаров на церемонии подписания соглашения Роскосмоса и ЦИК России.
По его словам, в начале марта многие сотрудники будут находиться в командировках — это более 8 тысяч человек, и для Роскосмоса важно обеспечить их избирательные права. "Мы обязательно будем удовлетворять их право на участие в выборах", — отметил он.
В свою очередь глава Центризбиркома Элла Панфилова отметила, что специальный участок для голосования будет организован на Байконуре, а Центризбирком "принимает дополнительные меры, чтобы максимально удовлетворить все потребности сотрудников в праве проголосовать".
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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