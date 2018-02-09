ЦИК уточнил правила размещения рекламы кандидатов у избирательных участков

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. За день до голосования на выборах президента РФ, в "день тишины" все рекламные плакаты кандидатов, размещённые ближе, чем за 50 метров до избирательных участков, будут сняты, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина на встрече с журналистами.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

"Если реклама законно размещена на рекламном носителе, то она может оставаться и в "день тишины", и в день голосования на своём месте, но не ближе, чем за 50 метров до помещения для голосования. Если вдруг так окажется, что агитационные материалы размещены, а впоследствии там будет помещение для голосования, то в данной ситуации придётся рекламные материалы снять. В иных случаях на стационарно размещённых объектах наружная реклама может оставаться на местах", — сказала Гришина.

Если брать мировую практику, то она по-разному регулирует эту ситуацию: где-то требуют снять всю рекламу, где-то урегулирована возможность сохранения агитационных материалов, добавила секретарь Центризбиркома.