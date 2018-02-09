ЦИК назвал сроки подачи заявок для СМИ, освещающих досрочное голосование

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Журналистам, которые хотят освещать досрочное голосование в труднодоступных местностях России, которое начнется за 20 дней до выборов, лучше подать заявки на аккредитацию до 15 февраля, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"За 20 дней до дня голосования начинается досрочное голосование, то есть 25 февраля", — отметила Гришина на брифинге в пятницу.

Главные редакторы СМИ, сотрудники которых планируют работать на досрочном голосовании, должны подать заявки в ближайшее время, чтобы аккредитация была оформлена в соответствии с порядком, пояснила Гришина.

"По моим подсчетам, где-то до 15 февраля тем, кто будет работать на досрочном голосовании, желательно уже все заявки подать. Тогда вам открыт путь, в том числе, в вертолет на дальние участки — то, что всегда интересно, ярко для избирательной кампании, с этого начинается уже такой этап, как голосование избирателей", — сказала секретарь ЦИК.