В ЦИК к 5 февраля поступило почти 15 тысяч звонков

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В информационно-справочный центр ЦИК России к 5 февраля поступило почти 15 тысяч звонков граждан, большинство — по вопросам голосования по месту нахождения, только 56 — жалобы на возможное применение административного ресурса и касающиеся агитации, сообщила на заседании Центризбиркома секретарь комиссии Майя Гришина.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

"У нас рекордные показатели на 5 февраля — 14917 устных сообщений обработано операторами информационного центра. Основные обращения — о порядке голосования по месту нахождения, 6 с лишним тысяч. Другая справочная информация — еще 4 тысячи. Есть те, кто просто хочет с нами поговорить", — сказала Гришина.

По ее словам, отдельно подсчитываются жалобы, касающиеся вопросов агитации, предполагаемого применения административного ресурса — поступило 56 обращений. "Каждое у нас на особом контроле",- подчеркнула она.