Памфилова прокомментировала слова депутата о том, что в России выборов нет

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила быть последовательной и сдать думский мандат депутату Госдумы от КПРФ Тамары Плетнёвой, которая считает, что в России выборов нет, одни фальсификации.

Памфилова на заседании ЦИК зачитала сообщение в СМИ, где депутат от КПРФ Тамара Плетнёва заявила, что выборов в России нет, есть одни фальсификации, "скажут, выбирай обезьяну — я выберу".

"Это уважаемый депутат Госдумы, она председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Она много раз избиралась, последний раз выбрана по списку региональному КПРФ на выборах в 2016 году. Если уважаемая Тамара Васильевна считает, что выборов в России нет, одни фальсификации, то проще не сидеть в Думе, не получать достаточно высокую зарплату депутата, не возглавлять комитет, не обладать теми преференциями, которыми обладает депутат, а быть честной и последовательной до конца и отказаться от этого мандата, — сказала Памфилова.

"Мне очень жаль, что Тамара Васильевна проводит параллель между собой и обезьяной", — добавила она.