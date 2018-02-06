Кандидаты, чьи подписи проверил ЦИК, пройдут регистрацию, заявила Памфилова

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что нет оснований для отказа в регистрации выдвинутых кандидатов в президенты, подписи которых проверил Центризбирком.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

"К выдвинутым кандидатам никаких негативных оснований для того, чтобы отвергать регистрацию, нет. Не хочу предугадывать, у них у всех есть шансы быть зарегистрированными, иных оснований не регистрировать — нет", — сказала Памфилова перед заседанием ЦИК.