Титов считает, что Brexit приблизит Россию к Европе

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Кандидат на пост президента России от "Партии Роста" Борис Титов заявил, что положительно относится к выходу Великобритании из ЕС, так как, по его мнению, это может приблизить РФ к Европе.

"В политике Британия всегда была больше с США, чем с Европой. Сейчас, если Великобритания отойдет от Европы, Россия, определенно, станет ближе к Европе, и это будет положительным (результатом)", — сказал Титов в интервью журналу Spectator.

Выборы президента пройдут 18 марта. Пока зарегистрированы только два кандидата — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Поскольку оба они выдвигались от парламентских партий, для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку, и процедура прошла для них достаточно легко.

Остальные шесть претендентов на президентский пост — идущий как самовыдвиженец действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, Борис Титов от "Партии Роста", Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — для регистрации собирали подписи, которые сдали на проверку в ЦИК. Комиссия должна решить, регистрировать ли их кандидатами, к 10 февраля.