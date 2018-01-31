Матвиенко призвала сенаторов агитировать за явку на выборы президента

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Члены Совета Федерации должны встречаться с населением и агитировать избирателей принять участие в голосовании на выборах президента РФ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты.

"Необходимо встречаться с населением, говорить о необходимости принять участие в выборах, находить для этого аргументы", — призвала она сенаторов.

По словам Матвиенко, это "важная задача для членов Совета Федерации".