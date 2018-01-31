Претенденты в президенты: кандидаты на низком старте

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России завершает прием документов от кандидатов на предстоящие 18 марта выборы главы государства. В списке претендентов на высший государственный пост в стране сегодня 14 человек. Два кандидата от парламентских партий, которым не требуется собирать подписи в свою поддержку, уже зарегистрированы ЦИК — это Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. Решение о судьбе остальных будет принято после изучения представленных ими подписных листов. РИА Новости знакомит своих читателей со списком из 14 кандидатов, чьи документы поступили и поступают в Центризбирком.

Эльвира Калметовна Агурбаш. Сорокадвухлетняя уроженка Казахстана получила юридическое образование в Москве и трудовую деятельность начинала, участвуя в разработке законодательства в области атомной энергетики. Затем работала менеджером в компании Mercury, владеющей в российской столице сетью элитных бутиков, позже — на мясоперерабатывающем заводе. С 2013 года топ-менеджер агропромышленного комплекса "Мортадель", владельцем которого является ее муж Николай Агурбаш.

Кандидатом в президенты России Эльвиру Агурбаш выдвинула партия "Альянс зеленых". В своей предвыборной программе она выступает за меры, способствующие улучшению качества жизни людей: борьбу за чистоту воздуха и воды, очистку страны от свалок, переход на альтернативную энергетику. Особое внимание уделяет продовольственной безопасности — она видит свою задачу в том, чтобы накормить экологически чистыми продуктами всю страну. В списке приоритетов ее программы также снижение налогов для малого бизнеса, увольнение руководителей, допустивших разорение крупных предприятий в своих регионах, развитие сельхозпроизводств.

В ходе кампании разразился скандал в связи с тем, что у Агурбаш якобы есть действующее гражданство Казахстана, но она представила в ЦИК документы, опровергающие это подозрение. В январе центральный совет партии рекомендовал ей снять свою кандидатуру с выборов, однако она отказалась это сделать и продолжила сбор подписей в свою поддержку.

Сергей Николаевич Бабурин. Принадлежит к числу ветеранов российской политики. Родился в 1959 году в Казахстане, детство провел в Сибири. В активную политическую деятельность включился в 30-летнем возрасте. Был избран депутатом Верховного Совета РСФСР, решительно выступал против Беловежских соглашений, распада СССР, в октябре 1993 года находился в осажденном здании Верховного Совета. Дважды был избран депутатом Государственной думы. Доктор юридических наук, профессор. В течение десяти лет возглавлял Российский государственный торгово-экономический университет — до момента его слияния с Академией имени Плеханова. © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Бабурин собрал более 120 тысяч подписей для участия в выборах-2018

Бабурин выдвинут кандидатом в президенты национально-консервативной политической партией "Российский общенародный союз", лидером которой он является. Партия провозглашает своей целью национальное возрождение России на основе единства русского, украинского и белорусского народов, православия, великодержавности.

Ирина Владимировна Волынец. Представляет плеяду молодых политиков — ей нет и 40. Работала журналистом, затем учредила свою рекламно-производственную компанию, в 2016 году возглавила ООО "Центр социальной поддержки". Позиционирует себя как общественный социальный правозащитник, является депутатом Республики Татарстан и председателем Всероссийского общественного движения "Национальный родительский комитет". © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Волынец сдаст в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента 31 января

Выдвинута кандидатом в президенты левоцентристской Народной партией России, созданной в 2012 году, о которой известно не так уж много. Из программы, опубликованной на сайте Минюста, следует лишь, что она является "партией государственников". Сайт партии не работает. Веб-архив сайта также почти не содержит информации.

Павел Николаевич Грудинин. Успешный бизнесмен по сути и коммунист по убеждениям выдвинут Коммунистической партией Российской Федерации, в которой он формально не состоит. Пятидесятисемилетний Павел Грудинин много лет руководит так называемым "совхозом имени Ленина" — на самом деле акционерным обществом, и в нем Грудинину принадлежит блокирующий пакет. Остальные совладельцы — работники ЗАО. В пределах этого народного предприятия ему удалось построить некое подобие социализма: все работающие обеспечены жильем, имеют относительно высокие зарплаты и значительные скидки по оплате коммунальных и прочих услуг. Главная продукция "совхоза" — клубника, малина и другие ягоды, однако основной доход приносит сдача в аренду торговым сетям дорогих подмосковных земель. © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Две трети россиян точно не проголосуют за Грудинина, показал опрос

На выборы Грудинин идет с программой КПРФ "Десять шагов к достойной жизни". Он считает необходимым создание независимого от президента Госсовета, национализацию природных богатств России, а также банков, объектов электроэнергетики, железных дорог, систем связи, предприятий ВПК, придать плановый характер российской экономике, восстановить сельское хозяйство. Заявил о намерении в случае победы закрыть "Ельцин-центр" в Екатеринбурге и "отдать помещение детям".

Владимир Вольфович Жириновский. Старейший в России политик-тяжеловес. Создатель и лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Депутат Государственной думы всех созывов начиная с 1993 года. Пять раз участвовал в президентских выборах, что в России — абсолютный рекорд. В 1991-м и 2008-м занимал третье место, в остальных случаях — четвертое и пятое. Жириновский известен как чрезвычайно эпатажный политик, прославившийся многочисленными скандальными заявлениями: например, о необходимости возвращения смертной казни.

ЛДПР выступает за установление в стране максимальной зарплаты в размере 200 тысяч рублей, минимальной — 20 тысяч; за остановку роста цен, прекращение безработицы, поддержку предпринимателей и фермеров, укрепление региональных бюджетов, развитие современных производств, образования и здравоохранения, сокращение экспорта сырой нефти. Партия за то, чтобы жестче отстаивать позицию России в международной политике, которая прежде всего должна быть самостоятельной. Вступая в международные организации, необходимо ставить на первое место экономические интересы страны, считают либерал-демократы. В апреле 2018 года Жириновскому исполнится 72 года.

Михаил Владимирович Козлов. Эксперт в области социальной психологии, профессиональный бизнес-тренер, которого часто называют "самым провокационным психологом в России", умеющим подтолкнуть человека к позитивным жизненным переменам. В роли эксперта-психолога выступает в эфире радио- и телеканалов, включая такие популярные шоу-проекты, как "Дом-2", "Фабрика звезд", "Пусть говорят", "Прямой эфир", "Каникулы в Мексике". Активно занимается благотворительной деятельностью. В 2011 году основал свою Партию защиты заемщиков, отстаивающую права лиц, попавших в кредитную зависимость от банков.

Кандидатом в президенты его выдвинула политическая Партия социальной защиты, и главным лозунгом своей кампании Козлов выдвигает требование кредитной амнистии для 70 миллионов россиян. Именно столько, по его словам, насчитывается в стране заемщиков, и всех их он считает своим потенциальным электоратом. Он также намерен бросить вызов всем остальным кандидатам, собирающимся вложить до миллиарда рублей в президентскую гонку, тогда как сам готов добиться успеха, не потратив ни рубля, "а только за счет навыков убеждения и своих сподвижников".

Наталья Сергеевна Лисицына. Машинист мостового крана мартеновского цеха завода "Петросталь" родилась в 1952 году в поселке Хапчеранга Кыринского района Читинской области. Окончила Ленинградский политехнический институт (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого), работала крановщицей, затем инженером-испытателем, но потом снова вернулась в рабочую профессию. © Фото : Российский Объединённый Трудовой Фронт За Лисицыну собрали больше половины необходимых подписей

Была лидером профсоюзного движения. Неоднократно баллотировалась в законодательные и муниципальные собрания ряда субъектов Федерации от разных политических сил левого толка, но всегда неудачно. Кандидатом в президенты страны ее выдвинула политическая партия "Российский объединенный трудовой фронт" ("РОТ фронт"), выступающая за расширение трудовых прав, социальную справедливость и развитие народной демократии.

Владимир Викторович Михайлов. Изобретатель из Костромы. Ему 54 года, владеет несколькими рабочими специальностями: автослесарь, водитель, водитель колесного трактора, стропальщик, газоэлектросварщик. Возглавляет предприятие, выпускающее продукцию медицинского назначения. Обладатель множества патентов и свидетельств на изобретения. © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк В ЦИК рассказали про избирательный фонд кандидата Михайлова

С середины 1990-х активно участвует в политической деятельности, возглавляет фракцию "Единой России" в Костромской областной думе и входит в руководство регионального отделения партии. В 2011-м, накануне выборов в Государственную думу, вышел из "Единой России", обвинив однопартийцев в фальсификации итогов голосования в ходе праймериз. В выборах президента Михайлов участвует как самовыдвиженец. Приоритетные направления его программы — защита прав и свобод граждан, их социальная защита и безопасность, сильная профессиональная армия с оборонительной доктриной.

Станислав Петрович Полищук. Самый молодой претендент на пост президента страны — ему 35 лет. Из Кемерово, кандидат юридических наук. Возглавлял благотворительный Фонд поддержки народов Сибири, занимался научными исследованиями социальной политики США, Норвегии, стран Персидского залива и Китайской экономической модели. Изучал избирательное право и проходил стажировку в ЛДПР под руководством ее лидера Владимира Жириновского. © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк ЦИК принял документы кандидата в президенты от "Партии социальных реформ"

В 2013 году возглавил созданную им "Партию социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу", от которой и выдвинут кандидатом в президенты России. Главная задача, поставленная в его предвыборной программе, — реформа государственного механизма распределения прибыли от природных ресурсов, добываемых в стране.

Владимир Владимирович Путин. Действующий президент России. После окончания юридического факультета Ленинградского университета с 1977 года служил в Комитете государственной безопасности, занимался контрразведкой и разведкой. После увольнения из КГБ — в правительстве Санкт-Петербурга, а с середины 1990-х начал работать в Москве: в Управлении делами президента России, главой ФСБ и секретарем Совета безопасности, затем возглавил правительство. С 31 декабря 1999 года с перерывом на четыре года — с 2008-го по 2012-й — занимает пост главы государства. Мастер спорта по самбо и дзюдо, свободно владеет немецким и английским языками.

Свою предвыборную программу Владимир Путин отчасти намерен изложить в послании Федеральному собранию, оглашение которого перенесено с декабря 2017-го на начало 2018 года. Вероятно, важной ее частью станут инициативы о ежемесячных денежных выплатах на первого ребенка до достижения им полутора лет, а также о продлении программы действия материнского капитала до 2021 года — то есть о перезагрузке политики демографического развития. Не исключено, что в программу войдут предложения, касающиеся развития системы местного самоуправления и инфраструктуры.

Ксения Анатольевна Собчак. Кандидат "против всех", как обозначила она свою позицию на выборах. По образованию политолог, 36-летняя дочь бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в 2000-е приобрела известность как ведущая популярных телешоу, таких как "Дом-2", "Кто не хочет стать миллионером", "Блондинка в шоколаде", "Последний герой — 6", "Две звезды" и других. Выступала в роли ведущей ряда программ на радио- и телевизионных каналах. С декабря 2011 года активно участвует в оппозиционной деятельности — выдвигает свою кандидатуру в Координационный совет оппозиции, вскоре прекративший свое существование, выходит на акции протеста. Ведет политическое ток-шоу "Собчак живьем" на телеканала "Дождь". © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Собчак провела одиночный пикет в Грозном‍

Еще до начала президентской кампании Собчак заявила о своем намерении участвовать в ней и была выдвинута кандидатом от партии "Гражданская платформа". Выступает за смену власти и демократические реформы в России, называет Сталина "палачом и преступником", настаивает на перезахоронении тела Ленина, утверждает, что Крым "принадлежит Украине". После выборов намерена создать свою парламентскую партию.

Максим Александрович Сурайкин. Кандидат от левой политической партии "Коммунисты России". В 2000 году окончил Московский государственный университет путей сообщения (ныне Российский университет транспорта), затем аспирантуру МГУ. Кандидат исторических наук. В течение десяти лет руководил созданным им предприятием по ремонту компьютерной техники. В 18 лет вступил в КПРФ, где занимал руководящие должности в организациях города Москвы. Активно участвовал деятельности Союза коммунистической молодежи Российской Федерации, прообразом которого стал бывший Ленинский комсомол.

С 2010 года Сурайкин возглавляет сначала общественную организацию, затем партию "Коммунисты России", созданную как альтернатива КПРФ. Партия утверждает, что ведет свою идейную родословную от Союза борьбы за освобождение рабочего класса, РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б) и КПСС. Своей стратегической целью "Коммунисты России" провозглашают возврат России на путь социалистического развития, воссоздание общества, где не будет эксплуатации человека человеком, где будет главенствовать принцип: "От каждого — по способностям, каждому — по труду", а также построение коммунизма как будущего всего человечества.

От своей партии Максим Сурайкин дважды неудачно участвовал в губернаторских выборах — в Нижегородской и Ульяновской областях. В обоих случаях ему не удалось набрать и 3% голосов избирателей.

Борис Юрьевич Титов. Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей и лидер правоцентристской политической "Партии роста". Известный бизнесмен начинал как специалист по международной экономике, после окончания МГИМО работал в советском внешнеторговом объединении "Союзнефтеэкспорт". С 1989 года — сначала в советско-голландском СП Urals, затем в собственной с партнерами компании Solvalub, возглавил группу компаний SVL Group.

В 2000 году Борис Титов вошел в руководство Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а четыре года спустя возглавил Общероссийскую общественную организацию "Деловая Россия". В 2007-м был избран членом Высшего совета политической партии "Единая Россия", а через год приступил к созданию собственной партии. В феврале 2016-го он возглавил партию "Правое дело", после чего заявил о смене ее политического курса и превращении в "партию бизнеса" — она была переименована в "Партию роста". Эта партия и выдвинула своего лидера кандидатом в президенты.

© РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Девушка у пункта сбора подписей в поддержку выдвижения уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова кандидатом на президентских выборах в 2018 году © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Девушка у пункта сбора подписей в поддержку выдвижения уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова кандидатом на президентских выборах в 2018 году

Титов идет на выборы с праволиберальной программой экономических преобразований "Стратегия роста". Ее цели: не допустить спада экономического и социального развития страны в условиях снижения цен на нефть, переход от сырьевой экономики к новой модели, ориентированной на развитие малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда, развитие цифровой экономики, создание эффективного социального сектора.

Григорий Алексеевич Явлинский. Замыкает алфавитный список кандидатов в президенты еще один политический ветеран, который участвовал в президентских выборах в 1996-м и 2000-м, пытался включиться в гонку и в 2012 году, однако ЦИК отказал ему в регистрации. Явлинский — бессменный лидер политической партии левоцентристского толка "Яблоко", родившейся из созданного в 1993 году избирательного блока "Явлинский — Болдырев — Лукин", название которого было образовано из фамилий самого Явлинского, бывшего государственного инспектора России Юрия Болдырева, а также ученого и дипломата, бывшего посла России в США Владимира Лукина.

Григорий Явлинский — уроженец Львова. Ученый-экономист, доктор экономических наук. В начале 1990-х разрабатывал и предлагал ряд программ реформирования экономики России, самой известной из которых стала программа "500 дней", которая так и не была реализована. В годы первой чеченской войны Явлинский выступил резким ее противником и добивался вывода войск из республики. Резко критически относился к назначению главой российского правительства Сергея Кириенко. В 2000 году отрицательно отнесся к избранию президентом Владимира Путина. Негативно воспринял внешнюю политику России по отношению к Украине в 2014 году и возвращение Крыма.