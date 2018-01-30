Эксперты: предложения доверенных лиц повлияют на программу Путина

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Общение действующего президента РФ Владимира Путина, идущего самовыдвиженцем на предстоящие 18 марта выборы главы государства, с доверенными лицами настроит его предвыборную программу в соответствии с общественными запросами, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Во вторник состоялась встреча Путина с доверенными лицами, в списке которых на данный момент насчитывается 476 человек. На встрече обсуждалась как работа с избирателями, так и внутриэкономические вопросы и социальная сфера. Также действующий глава государства обозначил сверхзадачу на ближайшие шесть лет — обеспечение рывка в экономическом развитии России. Не остались без внимания и "кремлевский доклад" минфина США и ситуация с недопуском российских спортсменов к Олимпиаде.

Как ранее сообщила РИА Новости сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева, запланировано еще несколько встреч Путина с доверенными лицами.

Настройка программы



Политологи уверены, что, несмотря на то, что прозвучавшие на встрече предложения от доверенных лиц Путина нельзя расценивать непосредственно как будущую программу кандидата на выборах, они окажут существенное влияние на этапе ее формирования. По мнению директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, о полном воплощении в жизнь озвученных идей речи быть не может, так как каждый человек из списка доверенных лиц имеет свое видение актуальных проблем. Более того, по его словам, многие из этих людей тесно связаны со своими регионами, которым свойственны свои специфические, а не общенациональные проблемы.

"Не нужно подходить к высказанному всеми доверенными лицами как к какой-то абсолютно непреложной истине, которая будет вся выполнена и войдет в предвыборную программу. Но при этом мы понимаем, что значительная часть предвыборной программы будет подготовлена, в том числе, по предложениям доверенных лиц, поскольку большинство из них являются лидерами общественного мнения, авторитетными и уважаемыми людьми в самых различных отраслях и сферах, а также в своих регионах", — заметил эксперт.

Григорьев уточнил, что такая связь идей, высказанных доверенными лицами, с конкретной сферой жизни и с конкретными регионами, окажется очень нужной и полезной для предвыборной программы кандидата в президенты.

С ним согласен и руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, который отметил, что встречи Путина с его доверенными лицами являются попыткой найти проблемные точки, которые наиболее остро волнуют российское общество. По его словам, доверенные лица могут предложить и пути решения данных проблем, так как все они представляют разные сферы жизни, разные сообщества.

"Я думаю, что это такая тонкая настройка предвыборной программы. То есть попытка ее собрать из такого достаточно пестрого проблемного поля. Для того чтобы потом обобщить и уже выдать в виде таких общего плана государственных решений", — пояснил Миронов.

Реальная программа



Григорьев считает, что определенные контуры предвыборной программы Путина уже прослеживаются: в выступлениях действующего главы государства, где он ясно расставляет все наиболее важные акценты, в посещениях им различных организаций, которые тоже носят символический, по мнению политолога, характер.

Тем не менее, основные тезисы предвыборной программы Путина прозвучат в послании Федеральному собранию, которое ожидается в ближайшие десять дней, отметил Миронов. По его мнению, послание будет отражать последующую политику Путина в случае его переизбрания на президентский пост. При этом на встречах с доверенными лицами у Путина есть возможность обсудить наброски и планы своей будущей программы, чтобы в дальнейшем скорректировать их в послании в зависимости от реакции общества, уточнил эксперт.

"В общем, это презентация предвыборной программы в два этапа получается. На этих площадках, по сути, будет все это отработано и выражено в итоге в послании", — заключил Миронов.

Очередные выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.