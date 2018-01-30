Меладзе и Маргулис приехали в ЦИК в качестве доверенных лиц Титова

Кандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов во время передачи подписей в Центральную избирательную комиссию РФ в поддержку регистрации на выборах. 30 января 2018

Кандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов во время передачи подписей в Центральную избирательную комиссию РФ в поддержку регистрации на выборах. 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе и рок-музыкант Евгений Маргулис приехали в ЦИК России в качестве доверенных лиц кандидата в президенты России от Партии роста Бориса Титова.

Во вторник Титов привёз в Центризбирком подписи избирателей, собранные в его поддержку, вместе с другими документами, которые необходимы для регистрации на выборах-2018. Вместе с ним приехали его соратники.

"Мы давно знакомы, и я достаточно хорошо знаю его и его человеческие качества", — отметил Меладзе.

Маргулис также заявил, что давно знает Титова. "Бориса Юрьевича я знаю давно, человек он достойный, поэтому — почему бы не помочь ему", — сказал он журналистам.

Музыканты подтвердили, что станут доверенными лицами кандидата от Партии роста.