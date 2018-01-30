Путин призвал держать установленную планку по зарплатам учителям

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что нельзя "опускать планку" по зарплатам учителям, нужно внимательно следить за обеспечением соответствующего этому уровню финансирования.

Действующий президент, который идет на новый срок как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе.

"Сейчас я не буду говорить об указах или каких-то других документах, но что мы точно должны сделать — мы ни в коем случае не должны опустить эту планку. Мы должны ее сохранить и обеспечить соответствующим финансированием как из федерального, так и из региональных бюджетов. Очень легко сползти от этого уровня прямо вот на следующем бюджетном цикле, сказать: а это мы сделали, все, теперь мы туда чуть поменьше дадим, и уже не будет у учителей средней (зарплаты) по экономике в регионе. Вот в один удар это все уйдет. За этим нужно самым внимательным образом следить", — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.