Проголосовать на выборах президента РФ в Пхеньяне планирует один человек

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв — РИА Новости. Избирательный участок для голосования на выборах президента России, которые пройдут 18 марта, откроют в консульском отделе российской дипмиссии в Пхеньяне, сообщает в Facebook российское посольство в КНДР.

Отмечается, что принять участие в голосовании планирует Владимир Ли — единственный российский гражданин, постоянно проживающий в КНДР.

"Наше посольство поддерживает с Владимиром постоянный контакт, регулярно навещает и приглашает в гости, при необходимости оказывает возможное содействие. Как гражданин России, он принимает участие в выборах, проходящих в нашей стране. Вот и 18 марта, Владимир планирует посетить Пхеньян, а точнее – избирательный участок № 8163, который будет открыт в консульском отделе нашей дипмиссии", — говорится в сообщении.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.