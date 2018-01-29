СПЧ обсудил работу на предстоящих выборах президента России

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека провел совместное заседание мониторинговой группы по наблюдению на выборах и постоянной комиссии СПЧ по избирательным правам, сообщается на сайте совета.

"В мероприятии приняли участие глава СПЧ Михаил Федотов, ответственный секретарь совета Яна Лантратова, председатель комиссии по избирательным правам и сопредседатель мониторинговой группы Илья Шаблинский, сопредседатель мониторинговой группы Игорь Борисов и члены СПЧ, работающие по проблематике избирательных прав", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на заседании обсуждались вопросы мониторинга на предстоящих выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта.

В СПЧ напомнили, что цель работы мониторинговой группы — аккумулировать, анализировать и обобщать информацию о конфликтах, связанных с нарушениями избирательных прав граждан. Кроме того, она оказывает содействие в урегулировании конфликтов, а по итогам работы готовит доклад, содержащий выводы о причинах и условиях возникновения конфликтов в ходе избирательной кампании и путях их предупреждения.