Собчак сдаст подписи в ЦИК 31 января, заявили в ее штабе

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ксения Собчак сдаст в Центризбирком подписи в свою поддержку выдвижения кандидатом на выборы президента России 31 января, сообщает в понедельник пресс-служба ее штаба.
Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех". Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
"Штабы Ксении Собчак по всей стране собрали более 130 тысяч чистых подписей. Кандидат "против всех" несет их 31 января в Центральную избирательную комиссию", — говорится в сообщении.
На прошлой неделе официальный представитель Собчак Ксения Чудинова называла другую дату передачи подписей в ЦИК — 30 января.
Как кандидату от непарламентской партии Собчак для регистрации на выборах президента РФ нужно было собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч.
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