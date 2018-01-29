ЦИК России и РСПП будут взаимодействовать при информировании о выборах-2018

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Центризбирком и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заключили соглашение о сотрудничестве в вопросах информирования избирателей о грядущих выборах президента России.

В понедельник соответствующий документ подписали председатель ЦИК России Элла Памфилова и исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов.

Глава Центризбиркома сообщала ранее, что информацию о выборах президента будут размещать в банках, отделениях почты, многофункциональных центрах. Как уточнила глава ведомства, ЦИК заключает договоры о сотрудничестве с крупными компаниями, чтобы задействовать возможности социально ответственного бизнеса для расширения путей информирования избирателей о предстоящих выборах.

Ранее Центризбирком уже подписал ряд подобных соглашений. Так, 24 января документ о взаимодействии было заключен с "Почтой России". Оператор почтовой связи будет оказывать содействие в распространении печатных и аудиовизуальных материалов, подготовленных ЦИК в рамках информационно-разъяснительной кампании. В декабре прошлого года Центризбирком подписал аналогичные соглашения с Торгово-промышленной палатой России и фармацевтической компанией "Протек", в которую входит крупнейшая сеть аптек.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.