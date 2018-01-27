Прямые против "кривых". Как по-разному выбирают президентов в России и США

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Чем ближе президентские выборы в России, тем больше критики в их адрес раздается с Запада, особенно — из Соединенных Штатов. Российскую избирательную систему обвиняют якобы в "непрозрачности" и "недемократичности". Но как раз в самих США эта система настолько архаична, что допускает до выборов самое ограниченное число кандидатов и, более того, позволяет избрать президента вопреки воли граждан. Подробности — в материале РИА Новости.

Выдвигай, не выдвигай — кандидатов только два

На первый взгляд, процессы определения претендентов на высший государственный пост в России и США весьма схожи: в обеих странах кандидатов выдвигают политические партии, но в то же время предусмотрено и самовыдвижение. К таким претендентам предъявляют установленные законом требования, которые также имеют между собой много общего.

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин России в возрасте не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее десяти лет, не занимающий должность президента второй срок подряд, не признанный судом недееспособным и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда. Кроме того, на этот пост в ряде случаев не могут претендовать ранее судимые граждане или те, чья деятельность была признана судом экстремистской.

Президентом США имеет право стать гражданин страны по праву рождения (то есть рожденный в Соединенных Штатах), не моложе 35 лет, проживший в стране не менее 14 последних лет и обладающий избирательным правом.

Однако на этом сходство заканчивается. В России кандидата от партии выдвигают на специальном предвыборным съезде. Затем начинается сбор подписей в его поддержку. Партийный кандидат должен представить 100 тысяч подписей, самовыдвиженец — 300 тысяч. Парламентские партии от этой процедуры освобождены. При этом партии сами определяют способ выбора своих кандидатов — будь то праймериз (первичные внутрипартийные выборы), голосование на съезде и так далее.

В США "партийные" кандидаты традиционно выдвигаются на праймериз либо кокусах (конвентах), которые представляют собой собрания партийных функционеров, проводящиеся по всей вертикали — от низовых организаций до штата. На них выбирают делегатов, которые от имени членов партии будут участвовать в собрании следующего, более высокого уровня. Когда все штаты определяются с претендентами, партия проводит съезд и официально называет имя своего кандидата-победителя — как правило, об этом становится известно заранее.

О намерении участвовать в предстоящих выборах президента России первоначально заявили 70 потенциальных кандидатов. Двадцать четыре из них представляли партии, 46 были самовыдвиженцами. Большинство отсеялось в ходе подачи документов в Центризбирком, проверок и других предварительных процедур. В финальный список претендентов могут попасть 16 оставшихся: 14 выдвинутых партиями и два самовыдвиженца — действующий президент Владимир Путин и депутат Костромской областной думы, заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов.

В 2016-м бороться за пост президента Соединенных Штатов изъявили желание несколько сотен кандидатов, но в итоге в выборах участвовали шестеро. Однако на практике это не имело абсолютно никакого значения: на протяжении последних 165 лет за кресло в Белом доме сражаются только две крупнейшие американские политические партии — Республиканская и Демократическая. И все 32 президента, которые сменили друг друга за этой время, — исключительно демократы или республиканцы. Представители даже таких относительно влиятельных партий, как Зеленая, Либертарианская или Конституционная, волей-неволей вынуждены традиционно играть роли статистов.

"Победитель получает все"

Что касается самой выборной процедуры: если в России президента избирают прямым всеобщим голосованием, то в США действует система непрямых выборов — куда более сложная, запутанная и противоречивая.

В выборах главы российского государства непосредственно участвуют все избиратели. У них есть возможность прямо и без посредников выразить свое волеизъявление, придя на участки для голосования. Восемнадцатого марта каждый россиянин сможет получить бюллетень с именами кандидатов, отметить своего избранника и опустить документ в опечатанную урну. В результате подсчета всех голосов будет названо имя президента — в первом или во втором туре.

В Соединенных Штатах граждане тоже выбирают, но не президента, а так называемых выборщиков — тех, кто в итоге будет голосовать. Кандидатов в выборщики назначают партии, как правило, из числа известных и авторитетных людей — отставных военных, бизнесменов и политиков. Все партии составляют и утверждают свой список таких лиц, после чего каждый голосующий выбирает один из этих перечней. При этом в ряде штатов вместо имен выборщиков в бюллетене может значиться и просто имя кандидата.

Число выборщиков от каждого штата зависит от численности населения и меняется согласно данным последней переписи. По закону штат назначает столько же выборщиков, сколько депутатов и сенаторов представляют его в конгрессе. Кроме 50 штатов, своих трех выборщиков выдвигает и федеральный округ Колумбия, в который входит город Вашингтон. Самый густонаселенный штат Калифорния представляют 55 выборщиков.

В итоге формируется Коллегия выборщиков. В день голосования они не собираются вместе, а голосуют в своих штатах. В большинстве действует принцип "победитель получает все" — кандидат, набравший большинство (даже незначительное) голосов избирателей, получает все голоса штата. Исключение составляют Мэн и Небраска, в которых действует пропорциональный принцип.

Предполагается, что все выборщики обязаны голосовать за ту партию, которая внесла их в свой список, и выборы должны быть формальными, но на деле это не всегда так. Федеральной нормы, ограничивающей волю выборщиков, нет. Правда, в ряде штатов их заставляют приносить клятву, и в 29 штатах, включая округ Колумбия, ее нарушение карается по закону — чаще всего денежным штрафом.

Но это не останавливает тех, кого в Америке называют "вероломными выборщиками": за 230 лет существования коллегии было зафиксировано порядка 160 случаев "отступничества", но ни один из них на результаты выборов не повлиял. Выборы зашли в тупик лишь однажды: в 1836 году, когда 23 выборщика из Виргинии отказались поддержать кандидата в вице-президенты от демократов Ричарда Джонсона из-за того, что стало известно о его связи с афроамериканкой. Окончательное решение тогда было принято сенатом, который все-таки утвердил Джонсона на пост вице-президента.

На выборах 2016 года шесть выборщиков от Республиканской партии, которые должны были проголосовать за Трампа, отдали свои голоса за Хиллари Клинтон.

От "каруселей" не спасает

Традиция двухступенчатых выборов изначально была обусловлена тем, что в XVIII веке в США не было сильных политических партий, общенациональных СМИ, не была развита система коммуникаций, существовало рабство, малочисленные штаты опасались, что их голоса будут подавлены более многонаселенными штатами. Кроме того, такая система была призвана предотвратить избрание главой государства откровенного популиста или экстремиста, что было вполне вероятно — в силу малограмотности населения.

Систему Коллегии выборщиков, по сути, заимствовали у Римской империи. В прошлом она была довольно широко распространена — в том числе в России, где до 1917 года выборы в Государственную думу также были непрямыми. Сегодня двухступенчатая система осталась лишь в Америке, а также в процедуре избрания папы римского — там роль выборщиков играет Конклав.

Эта архаичная, пережившая свое время система приносит немало проблем, главная из которых — в том, что число голосов, отданных выборщиками за тех или иных кандидатов, не всегда совпадает с волеизъявлением избирателей. Таких прецедентов за всю историю Штатов известно пять, а самой нашумевшей стала ситуация 2000 года, когда республиканец Джордж Буш — младший лишь на несколько сотен голосов флоридских избирателей опередил соперника — демократа Альберта Гора. Тогда 25 голосов от этого штата могли решить судьбу всех выборов. Целый месяц длились бесчисленные пересчеты и бесконечные судебные заседания, пока не вмешался Верховный суд, который постановил, что сроки для пересмотра итогов выборов прошли, и законодательно утвердил победу Буша.

За Хиллари Клинтон также проголосовало больше избирателей, но меньше выборщиков. В результате президентом стал Дональд Трамп.

Критикуя российские выборы, американские политики обычно указывают на то, что их двухступенчатая система является надежной гарантией от злоупотреблений и фальсификаций. Но она не спасает от неадекватного отражения воли избирателей. Кроме того, разного рода манипуляции активно применяют в американских выборах — об этом, в частности, рассказал в октябре 2016 года бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, по словам которого, избирательные "карусели" — обычная вещь.

"Когда я баллотировался в мэры Нью-Йорка впервые, некоторые люди голосовали по восемь и десять раз. Когда я баллотировался во второй раз, то мы вывели наружу пожарных и полицейских, чтобы они переписывали номерные знаки автобусов (прибывающих к избирательным участкам. — Прим. ред.)", — заявил Джулиани.

Поведал он и о практике голосования "мертвых душ" — когда в выборах принимают участие уже умершие люди. Этому способствует то, что при голосовании за списки выборщиков у избирателей не спрашивают документов. По словам Джулиани, "мертвые души" чаще всего являются сторонниками Демократической партии.