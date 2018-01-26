В московском округе Якиманка в день выборов проведут референдум

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Совет депутатов московского округа Якиманка планирует провести местный референдум по вопросам установки и переноса памятников, транспорта и высотности построек в день выборов президента на семи окружных избирательных участках, сообщил РИА Новости глава округа Андрей Морев.

Как сообщила ранее газета "Коммерсант", депутаты муниципального округа Якиманка назначили на день президентских выборов местный референдум. Депутаты намерены опросить граждан по ряду вопросов: жителям, в частности, предстоит решить вопросы о переносе памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в парк "Музеон" и установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и фонтана в одноименном сквере.

"Единственным, с моей точки зрения, шансом получить законное проведение референдума — совмещение его с президентскими выборами, потому что по закону "О референдуме города Москвы", референдум признается состоявшимся только в том случае, если явка превысит 50% от количества избирателей. Так как на президентских выборах явка наиболее высокая из всех возможных выборов в стране, мы решили совместить референдум с президентскими", — подчеркнул Морев.

Он добавил, что еще в декабре прошлого года в бюджет муниципального округа для проведения голосования было заложено 500 тысяч рублей.

По словам депутата, референдум планируется провести на тех же участках, где пройдут выборы президента. "В участковых избирательных комиссиях (УИК), на избирательных участках, расположенных в районе. Вы приходите на выборы, вам дают один бюллетень за президента, а второй бюллетень за референдум. Это государственный референдум местного уровня. Он может проходить только на избирательных участках. Всего их семь", — сказал Морев.

Он пояснил, что на рассмотрение жителей также выдвинут вопрос об ограничении высотности построек в округе не более 30 метров, чтобы сохранить его исторический облик. По его словам, все вопросы будут обозначены в одном бюллетене.