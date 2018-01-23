СЖР объявил конкурс на лучшее освещение выборов президента в СМИ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) объявил о приеме работ для участия во всероссийском конкурсе на лучшее освещение в СМИ вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов президента РФ, сообщает сайт организации во вторник.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

"Главная тема конкурса – "Почему я иду на выборы?". В своих материалах, журналисты/представители средств массовой информации должны попытаться ответить на этот вопрос", – говорится в сообщении.

Организаторы уточняют, что в материалах, направляемых на конкурс, "не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату", права кандидатов не должны дискриминироваться, "в том числе по времени освещения его предвыборной деятельности, объему печатной площади, отведенной для таких сообщений".

Участниками конкурса могут выступать отдельные авторы и/или авторские коллективы общероссийских и региональных организаций телерадиовещания, периодических печатных и сетевых изданий. Предоставленные материалы должны быть опубликованы либо появиться в эфире в период с 19 декабря 2017 года по 17 февраля 2018 года.

"Победители конкурса получат премию и приглашение поездку на Медиафорум в 2018 году", – также отметили в СЖР.

Среди целей конкурса — привлечение СМИ "к всестороннему и объективному освещению выборов президента РФ" и вопросов избирательного законодательства, а также повышение правовой культуры избирателей, пояснили в организации.