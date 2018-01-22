Выборы 2018

Запашный рассказал, благодаря чему Путин добился поддержки граждан

22:3522.01.2018
Выборы-2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин добился огромной поддержки граждан благодаря своей работе, трудолюбию и патриотизму, считает директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, который стал одним из доверенных лиц Путина.

Военнослужащие армии РФ. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Центризбирком в понедельник зарегистрировал вторую группу доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина, в поддержку самовыдвижения которого на выборах собрано уже более 1,6 миллиона подписей.

"Для нас с братом (Аскольдом Запашным — ред.) большая честь, что наши полномочия фактически решили продлить, потому что мы уже были доверенными лицами. Когда нам позвонили из предвыборного штаба Путина и спросили, хотим ли мы быть дальше доверенными лицами, мы согласились… Я убежден в том, что Путин сейчас является безальтернативным президентом, он не имеет сегодня серьезного конкурента. Я ни в коем случае не принижаю достоинств других кандидатов, но ту поддержку, которой Путин добился благодаря своей работе, трудолюбию, патриотизму — она сегодня на зависть для многих других кандидатов", — сказал Запашный РИА Новости.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Он подчеркнул, что остальным кандидатам предстоит провести большую работу, чтобы достичь подобного успеха и поддержки избирателей. Директор цирка выразил уверенность, что в данный момент Россия "движется в правильном направлении".

"С нашей страной стали считаться. На этом континенте мы являемся определяющими по многим позициям. Мир не готов был так быстро измениться, как делает это сейчас Россия. Работы впереди много… Путин гарант спокойствия, гарант стабильности, гарант территориальной целостности нашей страны и гарант того, что мы находимся в безопасности", — подчеркнул Запашный.

На сегодняшний день список доверенных лиц Путина включает 413 человек. Первая половина списка была зарегистрирована 12 января, в ней фигурировали как ректоры российских вузов, певцы и режиссеры, военные, герои России и труда, так и врачи и доярки. Среди них такие известные общественные деятели, как Анатолий Кучерена, Леонид Якубович, Александр Масляков, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Маргарита Симоньян, Владимир Урин и другие.

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