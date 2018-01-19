Грудинин если выиграет на выборах сократит расходы на содержание президента

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин во время встречи с доверенными лицами. 13 января 2018

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин во время встречи с доверенными лицами. 13 января 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в ходе встречи с избирателями в Петербурге заявил, что первым делом после избрания на высший пост сократит в 10 раз расходы на содержание главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу Грудинин прибыл в Санкт-Петербург, с посещения которого он начал свои поездки по регионам России в рамках избирательной кампании. В концертном зале "Колизей Арена" проходит его встреча с избирателями.

"В десять раз сокращу расходы на содержание президента Российской Федерации. Не дело тратить 15 миллиардов на президента", — сказал Грудинин, отвечая на вопрос о первых действиях после прихода к власти.

Освободившиеся деньги, по его словам, можно направить на поддержание детей войны.