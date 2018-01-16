МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В поддержку выдвижения в президенты Владимира Путина россияне собрали более миллиона подписей. В штабе кандидата сообщили, что работа идет практически без нарушений.
При этом отмечается, что определенные лица пытаются дискредитировать сбор подписей в глазах общественности. В частности, представители кампании регулярно получают сигналы о различных нарушениях, которые в большинстве случаев оказываются ложными.
"Это желание каких-то сил сделать видимость нелегитимности на ровном месте", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.
Такие ложные сигналы он назвал "выдумками недоброжелателей".
Тем не менее, по его словам, около 200 подписей, собранных на нескольких предприятиях Курганской области, забраковали. Он также добавил, что информация о нарушениях поступила "с места".
Сбор подписей начался 5 января и продлится до 30 января.
Штабной аппарат
Аппарат избирательного штаба возглавил накануне начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, всего в структуру вошло одиннадцать человек.
"Руководящие сотрудники аппарата штаба кандидата: А.В. Ярин (руководитель аппарата штаба), О.Н. Амельченкова, А.В. Анисимов, А.А. Борисов, В.П. Бочков, С.В. Кабышев, А.О. Кондрашов, И.Ю. Кастюкевич, Н.А. Орлова, Б.В. Чернышев, А.В. Шушеров", — сообщается на сайте штаба.
В понедельник заработали общественная приемная и официальный сайт штаба. Кондрашов рассказал журналистам, что разработка и поддержка портала Putin2018 обойдется в полтора миллиона рублей, средства выделены из избирательного фонда.
На сайте можно подать заявку, чтобы стать волонтером для участия в избирательной кампании кандидата. Кроме того, на портале представлены сообщества в соцсетях, которые объединяют сторонников Путина. Там также можно посмотреть контактную информацию региональных штабов, федеральной общественной приемной и единый телефон штаба.
Президентская кампания
Предвыборный штаб Путина возглавляют сразу три сопредседателя: руководитель центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и глава центра "Сириус" Елена Шмелева.
Путин на выборы идет как самовыдвиженец. Ему необходимо собрать не менее трехсот тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.
Инициативная группа, в которую вошли более шестисот человек, 26 декабря прошлого года проголосовала за выдвижение Путина в качестве кандидата в президенты. На следующий день глава государства лично представил в ЦИК документы для регистрации.
Президентские выборы пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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