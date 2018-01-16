Выборы 2018

В поддержку участия Путина в выборах собрано более миллиона подписей

17:1616.01.2018
Выборы-2018
(обновлено: 18:23 16.01.2018)
04250
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПлакат на пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. Архивное фотоПлакат на пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В поддержку выдвижения в президенты Владимира Путина россияне собрали более миллиона подписей. В штабе кандидата сообщили, что работа идет практически без нарушений.

При этом отмечается, что определенные лица пытаются дискредитировать сбор подписей в глазах общественности. В частности, представители кампании регулярно получают сигналы о различных нарушениях, которые в большинстве случаев оказываются ложными.

"Это желание каких-то сил сделать видимость нелегитимности на ровном месте", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.
Такие ложные сигналы он назвал "выдумками недоброжелателей".

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах. архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В Иркутске открылся избирательный штаб Владимира Путина

Тем не менее, по его словам, около 200 подписей, собранных на нескольких предприятиях Курганской области, забраковали. Он также добавил, что информация о нарушениях поступила "с места".

Сбор подписей начался 5 января и продлится до 30 января.

Штабной аппарат

Аппарат избирательного штаба возглавил накануне начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, всего в структуру вошло одиннадцать человек.

Лидер Коммунистов России Максим Сурайкин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Сурайкин заявил, что хотел бы провести дебаты с Путиным

"Руководящие сотрудники аппарата штаба кандидата: А.В. Ярин (руководитель аппарата штаба), О.Н. Амельченкова, А.В. Анисимов, А.А. Борисов, В.П. Бочков, С.В. Кабышев, А.О. Кондрашов, И.Ю. Кастюкевич, Н.А. Орлова, Б.В. Чернышев, А.В. Шушеров", — сообщается на сайте штаба.

В понедельник заработали общественная приемная и официальный сайт штаба. Кондрашов рассказал журналистам, что разработка и поддержка портала Putin2018 обойдется в полтора миллиона рублей, средства выделены из избирательного фонда.

На сайте можно подать заявку, чтобы стать волонтером для участия в избирательной кампании кандидата. Кроме того, на портале представлены сообщества в соцсетях, которые объединяют сторонников Путина. Там также можно посмотреть контактную информацию региональных штабов, федеральной общественной приемной и единый телефон штаба.

Президентская кампания

Предвыборный штаб Путина возглавляют сразу три сопредседателя: руководитель центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и глава центра "Сириус" Елена Шмелева.

Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В ЦИК рассказали о процедуре проверки подписей

Путин на выборы идет как самовыдвиженец. Ему необходимо собрать не менее трехсот тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.

Инициативная группа, в которую вошли более шестисот человек, 26 декабря прошлого года проголосовала за выдвижение Путина в качестве кандидата в президенты. На следующий день глава государства лично представил в ЦИК документы для регистрации.

Президентские выборы пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена