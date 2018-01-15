ЦИК зарегистрировал 33 доверенных лица Партии роста

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российский Центризбирком в понедельник зарегистрировал уполномоченных представителей и 33 доверенных лица Партии роста, от которой кандидатом на предстоящие президентские выборы идёт Борис Титов, также ЦИК принял решение о регистрации уполномоченных "Коммунистов России", выдвинувшей кандидатом Максима Сурайкина.

"Зарегистрировать доверенных лиц партии "Партия роста" в количестве 33 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", — говорится в постановлении, принятом ЦИК на заседании в понедельник.

Ранее ЦИК России зарегистрировал 120 доверенных лиц самого кандидата от Партии роста. В число доверенных лиц Титова, который сейчас занимает пост уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей, вошли, в частности, политик и бывший депутат Калининградской облдумы Соломон Гинзбург, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, предприниматель Михаил Слипенчук, ответственный секретарь "Партии роста" Александр Хуруджи, бизнесмен Тарас Ярош.

Также в этот день Центризбирком принял решение о регистрации ещё четырёх уполномоченных представителей Партии роста. Аналогичный вопрос ЦИК рассмотрел и в отношении "Коммунистов России", постановив зарегистрировать в качестве уполномоченных этой партии ещё 17 человек.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.