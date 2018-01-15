ЦИК зарегистрировал 33 доверенных лица Партии роста

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российский Центризбирком в понедельник зарегистрировал уполномоченных представителей и 33 доверенных лица Партии роста, от которой кандидатом на предстоящие президентские выборы идёт Борис Титов, также ЦИК принял решение о регистрации уполномоченных "Коммунистов России", выдвинувшей кандидатом Максима Сурайкина.
"Зарегистрировать доверенных лиц партии "Партия роста" в количестве 33 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", — говорится в постановлении, принятом ЦИК на заседании в понедельник.
Ранее ЦИК России зарегистрировал 120 доверенных лиц самого кандидата от Партии роста. В число доверенных лиц Титова, который сейчас занимает пост уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей, вошли, в частности, политик и бывший депутат Калининградской облдумы Соломон Гинзбург, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, предприниматель Михаил Слипенчук, ответственный секретарь "Партии роста" Александр Хуруджи, бизнесмен Тарас Ярош.
Также в этот день Центризбирком принял решение о регистрации ещё четырёх уполномоченных представителей Партии роста. Аналогичный вопрос ЦИК рассмотрел и в отношении "Коммунистов России", постановив зарегистрировать в качестве уполномоченных этой партии ещё 17 человек.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
Вот он — макет избирательно бюллетеня для президентских выборов. Кандидатов в нем будет не больше 19-ти, фамилии претендентов будут расположены в алфавитном порядке pic.twitter.com/t3rChJBeUc— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 января 2018 г.
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