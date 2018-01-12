Грудинин в субботу встретится с доверенными лицами

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в субботу в Центральном доме литераторов в Москве проведет встречу с доверенными лицами и представителями общественности, сообщается на официальном сайте партии.

"В субботу, 13 января 2018 года в 12.00… состоится встреча кандидата в президенты РФ от КПРФ и Народно-патриотических сил России Павла Николаевича Грудинина с доверенными лицами и представителями общественности", — говорится в сообщении.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

КПРФ на съезде 23 декабря выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты. Сам он подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит Геннадий Зюганов. В пятницу ЦИК РФ зарегистрировал Грудинина кандидатом на должность президента России.