В избирательный фонд Путина поступило еще 150 тысяч рублей

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В избирательный фонд президента РФ Владимира Путина, который идёт на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, к 9 января поступило ещё около 150 тысяч рублей сверх установленной законом предельной планки всех расходов, следует из данных ЦИК России.
Пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов 11 января сообщил РИА Новости об окончании сбора средств в избирательный фонд кандидата.
ЦИК обновил на своём сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты РФ. Ведомство приводит данные о фондах 14 кандидатов по состоянию на 9 января.
На тот момент в фонд Путина поступило в целом 400,187 миллиона рублей, а общие расходы составили 21,68 миллиона.
По состоянию на 5 января размер избирательного фонда Путина уже достиг предельно допустимого размера расходов из него в 400 миллионов рублей — тогда в нем было примерно на 31 тысячу больше. По данным на 5 января расходы составили 13,4 миллиона рублей.
Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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