Штаб Путина планирует транслировать ряд мероприятий в соцсетях

Волонтер пункта сбора подписей в Симферополе по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

Волонтер пункта сбора подписей в Симферополе по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина планирует вести онлайн-трансляции отдельных мероприятий штаба в соцсетях, однако с самим Путиным эта идея еще не обсуждалась, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на осведомленные источники в руководстве штаба о том, что на мероприятиях штаба Путина планируется ведение онлайн-трансляций в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

"По стрим-трансляциям: точно не будут транслироваться никакие мероприятия с участием Владимира Путина как президента, трансляции предусмотрены для отдельных мероприятий штаба. Группы — две, прежние, транслировавшие первое событие. Идея стрим-трансляций с Путиным не обсуждалась. Это инициатива журналиста Марии Гладких, одобренная штабом", — рассказал Кондрашов.

В среду, 10 января, онлайн-трансляция визита Путина в штаб велась в сообществе "ВКонтакте" "Владимир Владимирович Путин" и в группе в "Одноклассниках" "Клуб друзей Путина. Путин В.В."

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.