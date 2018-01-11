ЦИК в пятницу рассмотрит вопрос о регистрации доверенных лиц Путина

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. ЦИК России в пятницу на заседании рассмотрит вопрос о регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента РФ, действующего главы государства Владимира Путина, говорится в проекте повестки дня заседания Центризбиркома.
Согласно проекту повестки, четвертым вопросом на заседании будет "регистрация доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина".
Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Александр Румянцев сообщил, что уже составлен список из 264 доверенных лиц. По его словам, представлений о доверенных лицах собрано около 600, и идет отбор. Он пояснил, что сейчас доверенное лицо — это человек, который подписывает документы, списки тех людей, которые голосуют на местах, в связи с чем документальная выборка в настоящий момент достаточно серьезная. В список вошли, в том числе, эстрадный певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.
Сопредседатель избирательного штаба Елена Шмелева позднее сообщила РИА Новости, что доверенными лицами Путина будут порядка 500 человек. Списки будут опубликованы на сайте штаба, который заработает в начале следующей недели.
Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц, которых регистрирует Центризбирком РФ.
На выборах 2012 года у Путина было зарегистрировано 499 доверенных лиц.
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