МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский признал, что не готов к участию в выборах президента России в 2018 году, при этом он призвал сторонников готовиться к муниципальным выборам и выборам главы государства в 2024 году, сообщает пресс-служба бизнесмена в четверг.
Ранее ЦИК России не зарегистрировал инициативную группу в поддержку выдвижения Полонского в президенты РФ, поскольку в инициативной группе избирателей по его выдвижению было менее 500 человек, но до 7 января он мог собрать новое собрание и вновь подать документы.
"Практика политической борьбы показала, что мы пока еще не готовы бороться с имеющимся выборным механизмом. Формальные процедуры, зашитые в бюрократической машине, не позволили нам принять активное участие в президентской гонке 2018 года", — цитирует пресс-служба заявление Полонского.
При этом бизнесмен призвал сторонников к участию в муниципальных выборах. "Наш политический опыт 2017 года говорит о том, что нам удастся получить места в Государственной думе по итогам выборов в 2021 году и победить в президентской гонке в 2024 году", — приводит пресс-служба обращение Полонского.
Полонский ранее заявил РИА Новости, что начинает борьбу за места в Государственной думе на выборах 2021 года, для реализации этих планов он создаст партию "За всех", которая будет организована на интеллектуальной компьютерной платформе.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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