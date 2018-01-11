Около 25% проживающих за рубежом россиян смогут проголосовать на выборах

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Около четверти проживающих за рубежом россиян могут проголосовать на предстоящих выборах президента России в марте нынешнего года, считает член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

Он отметил, что в ходе думских выборов 2016 года за рубежом проголосовали около 10% избирателей: чуть более 200 тысяч человек; официально на консульском учёте сейчас состоит почти 1,9 миллиона россиян.

"На президентскую кампанию активность повышается. На выборах 2012 года пришло около 25% зарубежных избирателей. У меня ощущение, что мы будем повторять эту цифру — 25-28%", — сказал Лихачев в четверг на заседании комитета Госдумы по международным делам.

Он полагает, что рассчитывать на большую активность, наверное, не приходится, поскольку есть, в том числе, и аспекты психологического свойства.