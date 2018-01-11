МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Голосование для россиян на территории Сирии на выборах президента РФ в марте будет организовано, в частности, в посольстве РФ в Дамаске, сообщил член российского Центризбиркома Василий Лихачев, отвечающий за международное взаимодействие.

"На территории Сирийской Арабской Республики будет организовано голосование в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными стандартами. В посольстве РФ в Дамаске и в других точках", — сказал Лихачев журналистам в четверг.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Ранее Лихачев говорил, что проголосовать на предстоящих выборах президента России на 360 с лишним зарубежных участках смогут более 1,8 миллиона россиян, состоящих на консульском учете, число избирателей за пределами РФ может оказаться больше за счёт российских туристов и студентов.

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