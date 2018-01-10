Президент РФ Владимир Путин во время встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Волонтеры в избирательном штабе президента России Владимира Путина рассказали, что были вынуждены отказать иностранным гражданам, которые хотели оставить за него свои подписи.

За шесть дней собрано 149 тысяч подписей при необходимых 300 тысячах для регистрации Путина кандидатом в президенты.

В среду Путин посетил свой штаб, где пообщался с сопредседателями и познакомился с волонтерами. В штабе Путин осмотрел фотографии, которые развешаны по всей организации. Небольшую экскурсию ему провела сопредседатель штаба Елена Шмелева.

В ходе встречи один из волонтер рассказал, что собирал подписи в поддержку Путина на Арбате, и заметил, что "даже иностранные граждане хотели поставить свою подпись".

"Но мы им сказали: "К сожалению, никак". Но они очень поддерживают вас", — рассказал он.

Путин выразил особую благодарность за доверие людям, которые ставят подпись в его поддержку.

Затем главу государства попросили оставить свое послание на доске пожеланий. В самом центре под хештегом "готов к победе" Путин оставил запись "Спасибо за доверие и совместную работу".