Власти Москвы согласовали пикет "Партии роста" по сбору подписей за Титова

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Власти Москвы согласовали пикет "Партии роста" по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты своего лидера Бориса Титова 11 января у входа в Парк Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности в среду.

"Пикет на 11 января с численностью до 50 человек с 12.00 до 18.00 согласован на улице Крымский вал, дом 9 — у входа в Парк Горького", — сказала собеседница агентства.

Ранее "Партия роста" сообщила, что проведет пикет по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты своего лидера Бориса Титова. По данным пресс-службы партии, помимо подписей за кандидата москвичам предложат ответить на вопросы о том, как они видят экономическое развитие страны и воспринимают идеи "Стратегии Роста".

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации кандидатом в президенты РФ предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку; партийным кандидатам нужно не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.

Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен будет представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе. Документы на регистрацию кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.