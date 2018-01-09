Партия кандидата в президенты России Бабурина приступила к сбору подписей

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Партия "Российский общенародный союз" начала сбор подписей в поддержку своего лидера, кандидата в президенты России Сергея Бабурина, об этом он сообщил РИА Новости во вторник.
"Сбор подписей идет", — сказал Бабурин.
ЦИК России зарегистрировал уполномоченных представителей от "Российского общенародного союза", выдвинувшего кандидатом на выборы президента РФ своего лидера Сергея Бабурина, в конце декабря. Ему было разрешено открыть специальный избирательный счет.
После открытия специального избирательного счета начинается этап сбора подписей. Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и "Российский общенародный союз", для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.
Подписи избирателей и еще ряд документов, в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть 10 дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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