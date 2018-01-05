САМАРА, 5 янв — РИА Новости. Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина начался в Ульяновске, сообщил РИА Новости региональный координатор общественного движения "Волонтеры победы" Раиль Валеев.

"Сбор подписей в поддержку Владимира Владимировича начался сегодня. Он будет проходить с 12 и до 20 часов по местному времени. Все желающие смогут принять участие в акции в двух точках — ТРК "Версаль" и ТРК "Энтерра", — сообщил собеседник агентства.

Валеев отметил, что акция в поддержку Путина продлится до конца января.

В пятницу сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты РФ начался с Хабаровска. Позже присоединились Томск, Омск и Башкирия, Москва, Севастополь, Чеченская республика, республики Крым, Ленинградская, Московская, Калининградская, Калужская и Ульяновская области.

Российский Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах главы государства в 2018 году. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. В среду, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.