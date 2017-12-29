Глава штаба ЛДПР рассказал о предвыборной кампании партии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Предвыборная кампания ЛДПР будет включать восемь основных направлений, в ее рамках запланированы в том числе поездки по регионам и посещение различных мероприятий кандидатом на пост президента РФ от ЛДПР Владимиром Жириновским, рассказал РИА Новости глава предвыборного штаба, депутат Госдумы Алексей Диденко.

Центризбирком России в пятницу зарегистрировал Жириновского кандидатом на пост президента, лидер ЛДПР стал первым официально зарегистрированным претендентом на эту должность. Выборы президента России состоятся 18 марта.

"Запланирована большая кампания, поездки по регионам, посещение всевозможных мероприятий, агитационная часть и часть агитации в средствах массовой информации (СМИ), восемь основных направлений, по которым будет идти кампания. Они отрабатываются, прорабатываются", — сказал Диденко РИА Новости.

Парламентарий отметил, что с предвыборной программой кандидата от ЛДПР можно будет в скором времени ознакомиться в интернете. "Сегодня мы подвели предварительно очередную черту, поскольку мы программу раздавали делегатам на съезде, отправляли в местные отделения и гражданскому обществу для внесения предложений. Сегодня последнюю редакцию мы утвердили, и она уже в развернутом виде будет размещена на сайте со дня на день", — пояснил Диденко. Он добавил, что она также будет заказана в типографии и разослана большим тиражом в регионы для раздачи избирателям.

Глава предвыборного штаба ЛДПР заявил, что активная работа планируется и на январских выходных. "В избирательных штабах и в партии новогодних каникул нет. Поэтому запланировано большое количество мероприятий: и внутрипартийные, и тренинги, и встречи с доверенными лицами, в том числе публичные, с участием кандидата", — заключил депутат.

В ранее опубликованном варианте предвыборной программы ЛДПР "100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперед!" Жириновский в случае своего избрания обещал гражданам сократить число депутатов Госдумы до 200 человек и упразднить Совет Федерации. Помимо данных пунктов в программе упоминались следующие потенциальные решения: отмена моратория на смертную казнь, конфискация автомобиля и высылка на 300 километров за "наглые выходки" на дороге и установление минимальной заработной платы на уровне 20 тысяч рублей. В качестве первых возможных законодательных нововведений также значились закон о защите русского языка и инициатива о выдаче паспортов "всем русским".