Жириновский планирует отнести документы для регистрации в ЦИК 27 декабря

Владимир Жириновский во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах 2018

Владимир Жириновский во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах 2018

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Документы для регистрации кандидатом в президенты РФ лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует подать в ЦИК в среду, 27 декабря, сообщил РИА Новости глава предвыборного штаба, депутат Госдумы Алексей Диденко.

"Планируем завтра", — сказал Диденко, отвечая на соответствующий вопрос.

Политик добавил, что пока точное время подачи документов не определено.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.