Избирателей проинформируют о выборах президента России через сеть аптек

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российский Центризбирком заключил соглашение о взаимодействии в вопросах информирования о предстоящих выборах президента с фармацевтической компанией, в которую входит крупнейшая сеть аптек, сообщает сайт ЦИК во вторник.

Документ предусматривает, в том числе, распространение печатных и аудиовизуальных материалов о ходе президентских выборов. Соглашение вступило в силу с момента подписания и будет действовать вплоть до дня выборов — 18 марта 2018 года, указано в сообщении на сайте.

"Сегодня мы подписали соглашение о взаимодействии с группой компаний, в которую входит крупнейшая сеть аптек. Эта очередная договоренность ЦИК России будет работать на максимальное распространение информации о предстоящих выборах президента Российской Федерации", — цитирует сайт слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Она напомнила, что ранее Центризбирком подписал соглашение с Торгово-промышленной палатой России. Глава ведомства уточнила, что ЦИК готов "сотрудничать по вопросам информирования граждан о выборах с любыми другими компаниями".