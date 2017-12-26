Собчак сообщила, что в ее поддержку в России работает 51 предвыборный штаб

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Кандидат на выборах президента России Ксения Собчак в первый день предвыборной кампании сообщила, что в ее поддержку на сегодняшний момент работает 51 региональный предвыборный штаб.

Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", идет на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики России Андрея Нечаева. Центризбирком во вторник дал ей разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, после открытия этого счета Собчак сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

"На сегодняшний день у нас открыт 51 штаб по всей стране — это очень много, это огромная цифра. За то время, с которого я сказала, что иду на выборы, мы провели гигантскую работу", — сказала Собчак на открытии штаба в центре Москвы.

Она отметила, что составлена "огромная сетка штабов". "Люди, волонтеры по всей стране уже готовились к сегодняшнему дню икс, чтобы начать собирать подписи. К этому моменту у нас уже на сайте есть более 100 тысяч человек, которые уже зарегистрировались, уже оставили свои координаты, домашние адреса и номера паспортов. Это виртуальная система, которая, я надеюсь, так же, как это было на выборах муниципальных депутатов… (будет работать) на нашей президентской кампании, и надеемся, что она будет такой же эффективной", — заключила Собчак.

Выдвиженцам непарламентских партий, к числу которых относится "Гражданская инициатива", для регистрации кандидата в президенты предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.

Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен будет представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации кандидата в президенты или мотивированное решение об отказе. Документы на регистрацию кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.