Запад воспользуется отказом Навальному в допуске к выборам, заявил Косачев

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Запад постарается использовать отказ Алексею Навальному в регистрации для участия в выборах как предлог обвинить Россию в недемократичности и нарушении прав кандидатов, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Центризбирком отказал блогеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ в марте 2018 года из-за неснятой судимости, такое решение ЦИК принял на заседании в понедельник.

Отвечая на вопрос, будет ли Запад обвинять Россию в недемократичности и нарушении прав кандидатов, воспользовавшись отказом Навальному, Косачев ответил: "Будет. Для этого все и затевалось".