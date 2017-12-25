Предвыборная кампания Путина должна пройти открыто и честно, заявил Турчак

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Предвыборная кампания Владимира Путина, который планирует участвовать в выборах президента в 2018 году как самовыдвиженец, должна пройти максимально открыто и честно, без нарушения законодательства, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, входящий в состав инициативной группы по выдвижению кандидатуры действующего главы государства.
"Мы с вами должны сделать все возможное, чтобы выборная кампания президента, нашего национального лидера прошла максимально открыто и честно, без нарушения законодательства", — сказал Турчак на заседании Всероссийского совета местного самоуправления в понедельник.
По его словам, 18 марта 2018 года страну ждет главное электоральное событие, и многое будет зависеть от качества работы самого близкого гражданам уровня власти.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин объявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, и отметил, что рассчитывает на поддержку тех политических сил, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему, а также на широкую поддержку граждан.
О решении создать инициативную группу по выдвижению Путина кандидатом в президенты стало известно 19 декабря. В ее состав вошли ректор МГУ Виктор Садовничий, а также глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие.
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