Предвыборная кампания Путина должна пройти открыто и честно, заявил Турчак

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Предвыборная кампания Владимира Путина, который планирует участвовать в выборах президента в 2018 году как самовыдвиженец, должна пройти максимально открыто и честно, без нарушения законодательства, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, входящий в состав инициативной группы по выдвижению кандидатуры действующего главы государства.

"Мы с вами должны сделать все возможное, чтобы выборная кампания президента, нашего национального лидера прошла максимально открыто и честно, без нарушения законодательства", — сказал Турчак на заседании Всероссийского совета местного самоуправления в понедельник.

По его словам, 18 марта 2018 года страну ждет главное электоральное событие, и многое будет зависеть от качества работы самого близкого гражданам уровня власти.

"Практически весь этот процесс будет идти на местах. Мы должны обеспечить обратную связь с гражданами, чтобы в ручном режиме донести до избирателей программу, идеологию", — отметил Турчак.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин объявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, и отметил, что рассчитывает на поддержку тех политических сил, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему, а также на широкую поддержку граждан.

О решении создать инициативную группу по выдвижению Путина кандидатом в президенты стало известно 19 декабря. В ее состав вошли ректор МГУ Виктор Садовничий, а также глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие.