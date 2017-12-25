"Справедливая Россия" поддержала выдвижение Путина на президентских выборах

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. "Справедливая Россия" на съезде поддержала выдвижение действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на президентские выборы 2018 года, заявил Сергей Миронов.

"Справедливая Россия" проводит свой предвыборный съезд 25 декабря. В съезде на момент голосования приняли участие 203 делегата.

"Голосуем за моё предложение: не выдвигать своего кандидата и поддержать президента России Владимира Владимировича Путина. За, вижу, много голосов, давайте сделаем проще. Кто против — 9 человек, кто воздержался — 8 человек. Решение принято… "Справедливая Россия" не выдвигает своего кандидата, мы поддерживаем Владимира Путина", — заявил Миронов на съезде партии.

Партия направит своих представителей для работы в избирательном штабе Путина и призвали всех членов и сторонников "Справедливой России" принять участие в избирательной кампании.