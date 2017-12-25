Матвиенко: Совфед пригласит ПА ОБСЕ наблюдать за выборами президента

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Совет Федерации направит приглашения в Межпарламентскую ассамблею стран СНГ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, национальным парламентам приглашения быть наблюдателями на выборах президента РФ, заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции в понедельник.
"Мы направим приглашения в МПА СНГ, ПА ОБСЕ, в Межпарламентский союз, национальным парламентам, с которыми Совет Федерации сотрудничает", — сказала Матвиенко.
По ее словам, право приглашать наблюдателей имеют и Госдума, и президент. Эту работу нужно координировать, это будет делаться через Центризбирком, пояснила спикер.
"Мы заинтересованы в приглашении зарубежных наблюдателей, чтобы не было заранее ангажированной оценки выборов, чтобы наши выборы были прозрачными, демократичными, под контролем общества", — отметила сенатор.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.