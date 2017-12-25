Матвиенко: Совфед пригласит ПА ОБСЕ наблюдать за выборами президента

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Совет Федерации направит приглашения в Межпарламентскую ассамблею стран СНГ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, национальным парламентам приглашения быть наблюдателями на выборах президента РФ, заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции в понедельник.

"Мы направим приглашения в МПА СНГ, ПА ОБСЕ, в Межпарламентский союз, национальным парламентам, с которыми Совет Федерации сотрудничает", — сказала Матвиенко.

По ее словам, право приглашать наблюдателей имеют и Госдума, и президент. Эту работу нужно координировать, это будет делаться через Центризбирком, пояснила спикер.

"Мы заинтересованы в приглашении зарубежных наблюдателей, чтобы не было заранее ангажированной оценки выборов, чтобы наши выборы были прозрачными, демократичными, под контролем общества", — отметила сенатор.