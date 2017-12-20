ЦИК ожидает документы по выдвижению Жириновского кандидатом в президенты

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российский Центризбирком в четверг ожидает поступления документов от ЛДПР по выдвижению лидера партии Владимира Жириновского кандидатом в президенты на выборах в 2018 году, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.\

"Завтра ожидаем поступления документов от ЛДПР на выдвижение кандидата", — сказал он.

ЛДПР в среду утвердила Жириновского кандидатом от партии на президентские выборы, соответствующее решение было принято на 31-м съезде по итогам голосования. Лидер ЛДПР выдвинут на президентские выборы в шестой раз.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.