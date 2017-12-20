Выборы 2018

Россия перед выборами: новые лица и будущее кабмина

10:1420.12.2017
Выборы-2018
(обновлено: 10:24 20.12.2017)
011690
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве. Архивное фотоЛюди на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подготовка к президентским выборам не сходила с повестки дня в уходящем 2017 году: заявления об участии в избирательной кампании сделали практически все основные политические тяжеловесы, а в декабре о своем намерении вновь баллотироваться на пост главы государства сообщил и Владимир Путин; в большую политику вошли и новые лица: телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон друг за другом заявили о желании выдвинуть свои кандидатуры на выборах в марте 2018 года.

Для действующего президента последний год его нынешнего срока отметился значимыми международными контактами – впервые Россию посетил король Саудовской Аравии, также глава российского государства провел несколько разных по масштабу встреч с президентом США Дональдом Трампом. Новый виток обострения российско-американских отношений и как следствия информационных битв, отразился в принятии закона о СМИ-иноагентах и "черных списках" нежелательных журналистов.

Из-за скандала с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" и отстранения российской сборной от Олимпиады чуть не лишились своих портфелей министр транспорта Максим Соколов, а также отвечающие за спорт Виталий Мутко и Павел Колобков. Заставил о себе говорить и главный шоумен страны Адрей Малахов, променявший Первый канал на "Россию 1".

На старте президентской гонки

Вы бы проголосовали за Путина на президентских выборах в 2018 году?
Результаты

  • 0 %

    Да, я доволен(льна) его работой

  • 11.3%

    Пока не знаю, решу ближе к выборам

  • 21.4%

    Нет, я поддерживаю другого кандидата
Все опросы
Голосовать

Практически весь этот год шла подготовка к главным выборам в стране: лишь в декабре разрешилась интрига с выдвижением действующего президента Владимира Путина, который не только заявил о своем намерении идти на новый срок, но выбрал для себя путь самовыдвижения, дистанцировавшись от "Единой России".

В последнюю декаду декабря официально стартовала и избирательная кампания, которая пройдет по новому избирательному законодательству. Одним из самых долгожданных изменений стала отмена открепительных удостоверений, применение которых долгое время вызывало серьезные претензии и нарекания наблюдателей. С подачи Центризбиркома новая норма получила символичное название "отмена избирательного крепостного права": теперь гражданин, где бы он ни находился, может прикрепиться к любому избирательному участку и для этого ему не нужно ехать в другой конец страны – туда, где он прописан.

Грядущие выборы обещают быть самыми технически оснащенными за российскую электоральную историю. Впервые на федеральных выборах применят технологию QR-кода при печати протоколов об итогах голосования на участке, которая позволит в рекордные сроки подсчитать результаты.

Кроме того, выборы-2018 вновь пройдут под прицелами видеокамер, которые впервые будут фиксировать не только происходящее на участках, но и в территориальных комиссиях. После долгого отсутствия на участки вернется общественное наблюдение: около 100 тысяч человек планируют подготовить Общественные палаты, которые получили право направлять своих наблюдателей на избирательные участки.

Большая пресс-конференция Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПервыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.Видеооператоры перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПервый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЖурналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.Журналистка перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКорреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЖурналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.Журналист фотографируется перед началом большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.Указатель в Центре международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 14 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКсения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.Телеведущая Ксения Собчак перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВ формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОбщение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПрямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСемья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
/

Министры под ударом

Одной из главных интриг 2018 года остается будущее нынешнего кабинета министров и его главы. В конце года президент Путин дал понять, что "какие-то предварительные идеи" по новой конфигурации правительства у него есть, но говорить об этом лучше после выборов. При этом, "несмотря на известные проблемы", глава государства оценил работу министров удовлетворительно.

Самолеты авиакомпании ВИМ-Авиа в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
Суд заочно арестовал экс-финдиректора "Вим-Авиа" по делу о хищении

Премьер Дмитрий Медведев в свою очередь ранее неоднократно подчеркивал, что нынешнее правительство, которое работает уже больше пяти с половиной лет, является самым стабильным за всю историю России, хотя и признал, что структура неидеальна.

Очевидно, что в новом году будет решаться дальнейшая карьера ряда чиновников. Под удар в уходящем году попали, но удержались, министр транспорта Максим Соколов и вице-премьер Аркадий Дворкович из-за скандала с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", министр культуры Владимир Мединский в связи с претензиями к его диссертации, а также отвечающие за спорт Виталий Мутко и Павел Колобков из-за отстранения российских спортсменов от Олимпиады по обвинению в допинге.

Наступающий 2018 год принесет перемены не только в кабмин, но в правозащитное сообщество: после вступления вновь избранного президента в должность пройдет ротация президентского Совета по правам человека. Однако как будет проходить ротация на этот раз, пока неизвестно, единой практики здесь не существует, отмечал ранее председатель СПЧ Михаил Федотов.

От Трампа до короля

Внешняя политика заставляла сосредоточить на себе немалое внимание Владимира Путина на протяжении практически всего его президентского срока, а уходящий год запомнился значимыми международными контактами российского лидера. В июле Путин на полях G20 впервые встретился с президентом США Дональдом Трампом. Встреча прошла на фоне небывалого интереса со стороны российских и американских элит, скандала с якобы вмешательством России в заокеанские выборы, где победу одержал Трамп, а также якобы многочисленных контактов со стороны штаба Трампа с представителями российских властей. Эти переговоры двух лидеров пока можно назвать единственными, поскольку в ноябре 2017 года на форуме АТЭС во Вьетнаме президентам удалось пообщаться лишь "на ногах". Однако, несмотря на это, главы России и США приняли совместное заявление по Сирии, ставшее знаковым.

Плакат с изображеними президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Песков раскрыл новые подробности телефонных переговоров Путина и Трампа

За месяц до этого в Москву с историческим визитом приехал король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Темами для разговора стали ситуация на Ближнем Востоке, вопросы безопасности, инвестиции, сотрудничество в нефтяной сфере, которое на тот момент уже положительно повлияло на ситуацию на рынках.

В следующем году ожидаются не менее интересные международные встречи. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, где ему удастся пообщаться с новым президентом России. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также намерен приехать на форум в Петербург. Открытым остается вопрос о визите в Россию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая уже говорила о желании наладить отношения с Москвой. В новом году возможны также новые контакты Путина и Трампа, однако где они пройдут — в России, США или вновь на нейтральной территории, пока неизвестно.

В Гамбурге прошел саммит G20
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкСаммит G20 проходил в немецком Гамбурге. На него приехали не все лидеры "двадцатки": отсутствовал король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Президент Бразилии Мишел Темер, который также планировал пропустить саммит, в последний момент все же отправился в Гамбург.Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Саммит G20 проходил в немецком Гамбурге. На него приехали не все лидеры "двадцатки": отсутствовал король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Президент Бразилии Мишел Темер, который также планировал пропустить саммит, в последний момент все же отправился в Гамбург.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкБольшая часть журналистов, съехавшихся освещать саммит, не попала в конференц-центр, где проходили основные мероприятия, зато смогла скрасить времяпрепровождение хорошей едой с пивом, а также развлечься на специально организованной вечеринке.Журналисты в международном пресс-центре во время трансляции официальной встречи президента РФ Владимира Путина канцлером Германии Ангелой Меркель
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Большая часть журналистов, съехавшихся освещать саммит, не попала в конференц-центр, где проходили основные мероприятия, зато смогла скрасить времяпрепровождение хорошей едой с пивом, а также развлечься на специально организованной вечеринке.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЦеремония фотографирования лидеров G20 прошла в первый день саммита. Место в центре досталось хозяйке мероприятия - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Церемония фотографирования лидеров G20 прошла в первый день саммита. Место в центре досталось хозяйке мероприятия - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин оказался в первом ряду между турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином.Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин оказался в первом ряду между турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПутин принял участие в целом ряде мероприятий "Большой двадцатки", которые были посвящены борьбе с терроризмом, свободным рынкам и климатическим изменениям.Заседании глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин принял участие в целом ряде мероприятий "Большой двадцатки", которые были посвящены борьбе с терроризмом, свободным рынкам и климатическим изменениям.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПервая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа затянулась на два с лишним часа. Российский лидер позднее заявил, что установил личные отношения с главой Белого дома, а тот отметил, что встреча прошла замечательно.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа затянулась на два с лишним часа. Российский лидер позднее заявил, что установил личные отношения с главой Белого дома, а тот отметил, что встреча прошла замечательно.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЯпонскому премьеру Синдзо Абэ пришлось дожидаться Владимира Путина, который задержался из-за переговоров с Трампом. Российский лидер принес извинения, Абэ отнесся к опозданию с пониманием.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Японскому премьеру Синдзо Абэ пришлось дожидаться Владимира Путина, который задержался из-за переговоров с Трампом. Российский лидер принес извинения, Абэ отнесся к опозданию с пониманием.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа рабочем завтраке, состоявшемся утром 8 июля, Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине.Президент РФ Владимир Путин во время совместного с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном завтрака на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 201
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
На рабочем завтраке, состоявшемся утром 8 июля, Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и ЕС продолжат развиваться. Тот, в свою очередь, отметил важность диалога с Москвой.Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
На встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и ЕС продолжат развиваться. Тот, в свою очередь, отметил важность диалога с Москвой.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкДочь президента США Иванка Трамп была не просто сторонним наблюдателем на саммите: она заменила своего отца на одной из встреч G20.Дочь президента США Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Дочь президента США Иванка Трамп была не просто сторонним наблюдателем на саммите: она заменила своего отца на одной из встреч G20.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин заверил, что Россия намерена придерживаться обязательств по климату, а также отметил качество двусторонних отношений.Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин заверил, что Россия намерена придерживаться обязательств по климату, а также отметил качество двусторонних отношений.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России в ходе пресс-конференции, посвященной G20, рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, а также коснулся ситуации в Сирии и отношений с Украиной.Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России в ходе пресс-конференции, посвященной G20, рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, а также коснулся ситуации в Сирии и отношений с Украиной.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкИтоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Итоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.
/

Борьба с иноагентами и чистка интернета

Информационная война России и Запада в этом году продолжилась в российском парламенте, который ввел в законодательство понятие "СМИ-иностранный агент". Такими иноагентами теперь могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от зарубежных государств или организаций. По словам российских парламентариев, необходимость принятия закона стала вынужденной ответной мерой на притеснение СМИ из РФ в США, в частности, признание RT America иностранным агентом. В "черный список" попали 9 американских СМИ, которые позже российские парламентарии лишили аккредитации в обе палаты. Аналогичные меры были рекомендованы к принятию и региональным заксобранием.

Повлияет ли статус иностранного агента на ваше отношение к СМИ?
Результаты

  • %

    Да, перестану его читать

  • 18.4%

    Зависит от конкретного издания, некоторым я продолжу доверять

  • 48.9%

    Нет, для меня ничего не изменится
Все опросы
Голосовать

Широкий резонанс в обществе вызвал закон о анонимайзерах. Согласно документу, вступившему в силу 1 ноября этого года, владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны будут блокировать в России доступ к ресурсам из реестра запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор, в противном случае они будут заблокированы сами. Кроме того, закон возлагает на операторов поисковых систем обязанность прекращать на территории РФ выдачу ссылок на заблокированные в стране ресурсы. На рассмотрении в Госдуме находится и законопроект о штрафах за нарушение закона об анонимайзерах.

Еще одним шагом по ужесточению контроля за киберпространством стало принятие закона о регулировании мессенджеров, который обязывает владельцев этих сервисов идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Новый удар парламент нанес по интернет-пиратству, приняв закон о блокировке зеркал сайтов с нелегальным контентом.

Еще до летних каникул парламентарии усиленно работали над законом, который вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ и позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм. Стоит отметить, что форма всенародной присяги на верность и подданство российскому императору существовала в стране до революции.

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль

Революционный вопрос

В 2017 году Россия отметила столетие революции. Круглая дата вновь активизировала в российском обществе дискуссию о захоронении тела главного революционера Владимира Ленина, правозащитники предложили сделать из Мавзолея музей, а к вековому юбилею провести административную и уголовную амнистию.

Репродукция картины Октябрь
© РИА Новости / Лев Иванов
Перейти в фотобанк
Уроки Октября: что нового узнали историки о Русской революции 1917 года

Концепцию амнистии глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в октябре передал в администрацию президента. По его словам, под уголовную амнистию могли бы попасть тысячи человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил, что решений по амнистии в России в честь 100-летия революции пока не принималось.

Еще одним предложением СПЧ стало создание из Мавзолея музея по аналогии с Дворцом инвалидов в Париже, где находится гробница Наполеона. По мнению Федотова, реализация этой идеи могла бы помочь в решении вопроса о захоронении тела Ленина.

Более радикальные предложения по этому вопросу прозвучали от телеведущей Ксении Собчак, которая предложила убрать тело Ленина с Красной площади, и еще ряда политиков. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов традиционно заявил, что против этой идеи.

Хлеба и денег!
© Инфографика
Хлеба и денег: экономика России накануне революции

Новые лица

Новым лицом в политике в 2017 году стала телеведущая Ксения Собчак, которая осенью заявила о намерении баллотироваться на пост президента России, став кандидатом "против всех". Она объяснила, что ставит своей целью не победу на выборах, а желание "разбудить" индифферентную часть электората, предпочитающую бойкотировать голосование.

Что вы думаете о планах Ксении Собчак участвовать в президентских выборах?
Результаты

  • %

    Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

  • 20.1%

    Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

  • 6.5%

    Думаю, она вполне достойный претендент
Все опросы
Голосовать

Еще одной женщиной-кандидатом стала журналистка Екатерина Гордон, которая вступает в кампанию под лозунгом "Гордон за баб".

Перестановки на ключевых постах в этом году коснулись "Единой России". В начале октября фракция ЕР в Госдуме приняла решение освободить Владимира Васильева от должности руководителя фракции в связи с его назначением на должность врио главы Дагестана. Его место занял Сергей Неверов, проработавший до этого 7 лет секретарем Генсовета партии.

Уже спустя несколько дней премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий Медведев назначил бывшего губернатора Псковской области Турчака и.о. секретаря генсовета ЕР. Его кандидатуру должен будет утвердить съезд, который пройдет в Москве 22-23 декабря.

В 2017 году был сформирован новый состав Общественной палаты, секретарем ОП стал журналист и общественный деятель Валерий Фадеев. Он заявил, что защита базовых прав человека на достойную жизнь станет одним из приоритетных направлений работы нового состава Общественной палаты.

Изменения произошли и с Союзом журналистов России. Съезд СЖР в конце ноября впервые за 25 лет выбрал нового председателя организации, Всеволод Богданов, занимавший этот пост с 1992 года, не стал выдвигать свою кандидатуру на выборы и добровольно сложил полномочия. Новым главой СЖР был выбран телепродюсер и кинодокументалист Владимир Соловьёв. Богданову было присвоено звание почетного председателя союза.

Кандидат против всех: Собчак вступила в президентскую гонку
© РИА Новости / Максим ЛиПерейти в фотобанкКсения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.Телеведущая Ксения Собчак во время церемонии закрытия междунарoдного конкурса Новая Волна - 2011
© РИА Новости / Максим Ли
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПараллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.Телеведущая Ксения Собчак на церемонии вручения премии Серебряная калоша 2010
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.Актер Максим Виторган с женой, телеведущей Ксенией Собчак, на футбольном турнире в честь 20-летия Квартета И в СК ЦСКА Игровой
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
© РИА Новости / Алексей ЛадыгинПерейти в фотобанкКарьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.Телеведущая Ксения Собчак и танцор Евгений Папунаишвили на съемках проекта Танцы со звездами
© РИА Новости / Алексей Ладыгин
Перейти в фотобанк
Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСобчак находит время и на съемки в кино. К 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.Телеведущая Ксения Собчак и генеральный директор радиостанции Серебрянный дождь Дмитрий Савицкий во время церемонии закрытия 62-го Международного Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Собчак находит время и на съемки в кино. К 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКсения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.Телеведущая Ксения Собчак во время народных гуляний сторонников оппозиции на Чистопрудном бульваре
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСобчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".Телеведущая Ксения Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии Муз-ТВ 2011
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.Телеведущая Ксения Собчак на церемонии вручения премии Женщина года по версии журнала Glamour в Геликон-опере в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПеред началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.Телеведущая Ксения Собчак перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСобчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2 в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкКсения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .Ведущая финала конкурса Мисс-Украина 2011 Ксения Собчак.
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКсения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.Телеведущие Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2017 в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.Актеры Ксения Собчак и её супруг Максим Виторган перед показом фильма И.Вырыпаева Спасение на 26-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГлавный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.Главный редактор L'Officiel, телеведущая Ксения Собчак перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова Мифы в рамках 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".Телеведущая Ксения Собчак на показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве Сделано в России
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКсения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.Телеведущая Ксения Собчак присутствует в Государственном Кремлевском Дворце перед началом церемонии вручения музыкальной премии Золотой граммофон
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.
/

Россия — трижды хозяйка Всемирного фестиваля молодежи

Текущий год для России отметился также самым главным молодёжным событием: с 14 по 22 октября наша страна в третий раз (первые два в составе СССР — в 1957 и 1985 годах) провела Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Изначально организаторы планировали, что количество участников составит 20 тысяч человек, но уже в первые дни эта планка была преодолена и, в конце концов, число участников достигло 25 тысяч.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 21 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
"Мы были на одной волне": в Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи

Красной нитью через весь фестиваль прошли шесть актуальных тем современности — экология, бедность, образование, энергия, информация и наука. Всю неделю молодежь из 188 стран мира слушала мастер-классы и лекции с ведущими специалистами в той или иной области, задавала вопросы министрам и политикам, слушала концерты известных музыкантов и даже посмотрела авиационное шоу "Соколов России".

Мероприятие дважды посетил Владимир Путин: он выступил на церемонии открытия фестиваля, а также побывал на нем в день закрытия. До этого некоторым участникам даже удалось пообщаться с лидером России.

На одной волне: в Сочи завершился XIX Фестиваль молодежи и студентов
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкXIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России с 14 по 22 октября. Его главными площадками стали Сочи и Москва. Более 1,5 тысячи иностранных участников приняли участие в региональной программе.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России с 14 по 22 октября. Его главными площадками стали Сочи и Москва. Более 1,5 тысячи иностранных участников приняли участие в региональной программе.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПервый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.Участница церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ этом году Россия принимала молодежный форум в третий раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957 и в 1985 годах.Церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В этом году Россия принимала молодежный форум в третий раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957 и в 1985 годах.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЦелую неделю российские и иностранные гости слушали лекции с ведущими специалистами в той или иной сфере, задавали вопросы политикам и министрам.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Целую неделю российские и иностранные гости слушали лекции с ведущими специалистами в той или иной сфере, задавали вопросы политикам и министрам.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники фестиваля также побывали на концертах известных музыкантов, катались на коньках, смотрели авиационное шоу "Соколов России" и даже прошли мастер-класс "Как выспаться при жизни".Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участники фестиваля также побывали на концертах известных музыкантов, катались на коньках, смотрели авиационное шоу "Соколов России" и даже прошли мастер-класс "Как выспаться при жизни".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТемы лекций и панельных дискуссий касались шести актуальных для всего человечества тем: экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Темы лекций и панельных дискуссий касались шести актуальных для всего человечества тем: экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ фестивале приняли участие 25 тысяч гостей из 188 стран, им помогали около пяти тысяч волонтеров.
На фото: гости из КНДР на церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.Гости из Корейской На­род­но-Де­мок­ра­ти­чес­кой Республики на церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В фестивале приняли участие 25 тысяч гостей из 188 стран, им помогали около пяти тысяч волонтеров.
На фото: гости из КНДР на церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкФестивальная суббота стала днем России. Предыдущие дни молодежного форума были посвящены странам Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Фестивальная суббота стала днем России. Предыдущие дни молодежного форума были посвящены странам Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБразильский участник Энрике Домингес, выступая на церемонии закрытия, отметил, что "российская молодежь сделала этот фестиваль для молодежи мира". "Мы были на одной волне. Мы — команда будущего", — сказал он.Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бразильский участник Энрике Домингес, выступая на церемонии закрытия, отметил, что "российская молодежь сделала этот фестиваль для молодежи мира". "Мы были на одной волне. Мы — команда будущего", — сказал он.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВместе с волонтерами фестиваля гости церемонии закрытия приняли участие в "танцевальном баттле между парнями и девушками", делали живую волну и узнали, что такое "камера поцелуев".Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Вместе с волонтерами фестиваля гости церемонии закрытия приняли участие в "танцевальном баттле между парнями и девушками", делали живую волну и узнали, что такое "камера поцелуев".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗавершилось шоу исполнением неофициального гимна фестиваля, который написал профессиональный музыкант из Чада Ндолегул Джасрабе Эрве, песни Леонарда Коэна "Аллилуйя" и праздничным салютом.Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Завершилось шоу исполнением неофициального гимна фестиваля, который написал профессиональный музыкант из Чада Ндолегул Джасрабе Эрве, песни Леонарда Коэна "Аллилуйя" и праздничным салютом.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВсего в церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в ледовом дворце "Большой" в Сочи приняли участие более 10 тысяч зрителей.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Всего в церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в ледовом дворце "Большой" в Сочи приняли участие более 10 тысяч зрителей.
/

Пока, Андрей, привет, Андрей

Уходящий год был богат и на телевизионные перестановки: привычные миллионам россиян ведущие переходили с канала на канал, а передачи, с успехом существование много лет, закрывались.

Телеведущий Андрей Малахов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Андрей Малахов основал собственную телекомпанию

Одна из главных телеинтриг 2017 года была связана с одним из самых популярных и практически бессменных ведущих Первого канала Андреем Малаховым. Так, летом уходящего года СМИ и социальные сети просто лихорадило от новостей о том, что Малахов может покинуть свою телевизионную альма-матер, где проработал 25 лет. Спустя недели слухов и домыслов, было официально объявлено, что Малахов, который вел на Первом программы "Пусть говорят" и "Сегодня вечером", переходит на телеканал "Россия 1", где будет вести ток-шоу "Прямой эфир".

Поздней в сетке телеканала также появились его новое субботнее вечернее шоу "Привет, Андрей!" и игровое шоу "Стена". Программу "Пусть говорят" на Первом канале стал вести Дмитрий Борисов. Новыми ведущими программы "Сегодня вечером" стали Юлия Меньшова, программу которой "Наедине со всеми" решили закрыть, и юморист Максим Галкин.

Еще одним сюрпризом 2017 года стало закрытие программы с Тимуром Кизяковым "Пока все дома", которая выходила на Первом с 1992 года. Кроме этого, еженедельная программа "Жди меня", которая также в течение многих лет находилась на "первой" кнопке, теперь обосновалась на НТВ — с новыми ведущими.

ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена