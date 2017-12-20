Россия перед выборами: новые лица и будущее кабмина

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подготовка к президентским выборам не сходила с повестки дня в уходящем 2017 году: заявления об участии в избирательной кампании сделали практически все основные политические тяжеловесы, а в декабре о своем намерении вновь баллотироваться на пост главы государства сообщил и Владимир Путин; в большую политику вошли и новые лица: телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон друг за другом заявили о желании выдвинуть свои кандидатуры на выборах в марте 2018 года.

Для действующего президента последний год его нынешнего срока отметился значимыми международными контактами – впервые Россию посетил король Саудовской Аравии, также глава российского государства провел несколько разных по масштабу встреч с президентом США Дональдом Трампом. Новый виток обострения российско-американских отношений и как следствия информационных битв, отразился в принятии закона о СМИ-иноагентах и "черных списках" нежелательных журналистов.

Из-за скандала с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" и отстранения российской сборной от Олимпиады чуть не лишились своих портфелей министр транспорта Максим Соколов, а также отвечающие за спорт Виталий Мутко и Павел Колобков. Заставил о себе говорить и главный шоумен страны Адрей Малахов, променявший Первый канал на "Россию 1".

На старте президентской гонки

Практически весь этот год шла подготовка к главным выборам в стране: лишь в декабре разрешилась интрига с выдвижением действующего президента Владимира Путина, который не только заявил о своем намерении идти на новый срок, но выбрал для себя путь самовыдвижения, дистанцировавшись от "Единой России".

В последнюю декаду декабря официально стартовала и избирательная кампания, которая пройдет по новому избирательному законодательству. Одним из самых долгожданных изменений стала отмена открепительных удостоверений, применение которых долгое время вызывало серьезные претензии и нарекания наблюдателей. С подачи Центризбиркома новая норма получила символичное название "отмена избирательного крепостного права": теперь гражданин, где бы он ни находился, может прикрепиться к любому избирательному участку и для этого ему не нужно ехать в другой конец страны – туда, где он прописан.

Грядущие выборы обещают быть самыми технически оснащенными за российскую электоральную историю. Впервые на федеральных выборах применят технологию QR-кода при печати протоколов об итогах голосования на участке, которая позволит в рекордные сроки подсчитать результаты.

Кроме того, выборы-2018 вновь пройдут под прицелами видеокамер, которые впервые будут фиксировать не только происходящее на участках, но и в территориальных комиссиях. После долгого отсутствия на участки вернется общественное наблюдение: около 100 тысяч человек планируют подготовить Общественные палаты, которые получили право направлять своих наблюдателей на избирательные участки.

Министры под ударом

Одной из главных интриг 2018 года остается будущее нынешнего кабинета министров и его главы. В конце года президент Путин дал понять, что "какие-то предварительные идеи" по новой конфигурации правительства у него есть, но говорить об этом лучше после выборов. При этом, "несмотря на известные проблемы", глава государства оценил работу министров удовлетворительно.

Премьер Дмитрий Медведев в свою очередь ранее неоднократно подчеркивал, что нынешнее правительство, которое работает уже больше пяти с половиной лет, является самым стабильным за всю историю России, хотя и признал, что структура неидеальна.

Очевидно, что в новом году будет решаться дальнейшая карьера ряда чиновников. Под удар в уходящем году попали, но удержались, министр транспорта Максим Соколов и вице-премьер Аркадий Дворкович из-за скандала с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", министр культуры Владимир Мединский в связи с претензиями к его диссертации, а также отвечающие за спорт Виталий Мутко и Павел Колобков из-за отстранения российских спортсменов от Олимпиады по обвинению в допинге.

Наступающий 2018 год принесет перемены не только в кабмин, но в правозащитное сообщество: после вступления вновь избранного президента в должность пройдет ротация президентского Совета по правам человека. Однако как будет проходить ротация на этот раз, пока неизвестно, единой практики здесь не существует, отмечал ранее председатель СПЧ Михаил Федотов.

От Трампа до короля

Внешняя политика заставляла сосредоточить на себе немалое внимание Владимира Путина на протяжении практически всего его президентского срока, а уходящий год запомнился значимыми международными контактами российского лидера. В июле Путин на полях G20 впервые встретился с президентом США Дональдом Трампом. Встреча прошла на фоне небывалого интереса со стороны российских и американских элит, скандала с якобы вмешательством России в заокеанские выборы, где победу одержал Трамп, а также якобы многочисленных контактов со стороны штаба Трампа с представителями российских властей. Эти переговоры двух лидеров пока можно назвать единственными, поскольку в ноябре 2017 года на форуме АТЭС во Вьетнаме президентам удалось пообщаться лишь "на ногах". Однако, несмотря на это, главы России и США приняли совместное заявление по Сирии, ставшее знаковым.

За месяц до этого в Москву с историческим визитом приехал король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Темами для разговора стали ситуация на Ближнем Востоке, вопросы безопасности, инвестиции, сотрудничество в нефтяной сфере, которое на тот момент уже положительно повлияло на ситуацию на рынках.

В следующем году ожидаются не менее интересные международные встречи. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, где ему удастся пообщаться с новым президентом России. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также намерен приехать на форум в Петербург. Открытым остается вопрос о визите в Россию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая уже говорила о желании наладить отношения с Москвой. В новом году возможны также новые контакты Путина и Трампа, однако где они пройдут — в России, США или вновь на нейтральной территории, пока неизвестно.

Борьба с иноагентами и чистка интернета

Информационная война России и Запада в этом году продолжилась в российском парламенте, который ввел в законодательство понятие "СМИ-иностранный агент". Такими иноагентами теперь могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от зарубежных государств или организаций. По словам российских парламентариев, необходимость принятия закона стала вынужденной ответной мерой на притеснение СМИ из РФ в США, в частности, признание RT America иностранным агентом. В "черный список" попали 9 американских СМИ, которые позже российские парламентарии лишили аккредитации в обе палаты. Аналогичные меры были рекомендованы к принятию и региональным заксобранием.

Широкий резонанс в обществе вызвал закон о анонимайзерах. Согласно документу, вступившему в силу 1 ноября этого года, владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны будут блокировать в России доступ к ресурсам из реестра запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор, в противном случае они будут заблокированы сами. Кроме того, закон возлагает на операторов поисковых систем обязанность прекращать на территории РФ выдачу ссылок на заблокированные в стране ресурсы. На рассмотрении в Госдуме находится и законопроект о штрафах за нарушение закона об анонимайзерах.

Еще одним шагом по ужесточению контроля за киберпространством стало принятие закона о регулировании мессенджеров, который обязывает владельцев этих сервисов идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Новый удар парламент нанес по интернет-пиратству, приняв закон о блокировке зеркал сайтов с нелегальным контентом.

Еще до летних каникул парламентарии усиленно работали над законом, который вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ и позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм. Стоит отметить, что форма всенародной присяги на верность и подданство российскому императору существовала в стране до революции.

Революционный вопрос



В 2017 году Россия отметила столетие революции. Круглая дата вновь активизировала в российском обществе дискуссию о захоронении тела главного революционера Владимира Ленина, правозащитники предложили сделать из Мавзолея музей, а к вековому юбилею провести административную и уголовную амнистию.

Концепцию амнистии глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в октябре передал в администрацию президента. По его словам, под уголовную амнистию могли бы попасть тысячи человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил, что решений по амнистии в России в честь 100-летия революции пока не принималось.

Еще одним предложением СПЧ стало создание из Мавзолея музея по аналогии с Дворцом инвалидов в Париже, где находится гробница Наполеона. По мнению Федотова, реализация этой идеи могла бы помочь в решении вопроса о захоронении тела Ленина.

Более радикальные предложения по этому вопросу прозвучали от телеведущей Ксении Собчак, которая предложила убрать тело Ленина с Красной площади, и еще ряда политиков. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов традиционно заявил, что против этой идеи.

Новые лица



Новым лицом в политике в 2017 году стала телеведущая Ксения Собчак, которая осенью заявила о намерении баллотироваться на пост президента России, став кандидатом "против всех". Она объяснила, что ставит своей целью не победу на выборах, а желание "разбудить" индифферентную часть электората, предпочитающую бойкотировать голосование.

Что вы думаете о планах Ксении Собчак участвовать в президентских выборах? Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

Думаю, она вполне достойный претендент Результаты % Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

20.1% Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

6.5% Думаю, она вполне достойный претендент Все опросы Голосовать

Еще одной женщиной-кандидатом стала журналистка Екатерина Гордон, которая вступает в кампанию под лозунгом "Гордон за баб".

Перестановки на ключевых постах в этом году коснулись "Единой России". В начале октября фракция ЕР в Госдуме приняла решение освободить Владимира Васильева от должности руководителя фракции в связи с его назначением на должность врио главы Дагестана. Его место занял Сергей Неверов, проработавший до этого 7 лет секретарем Генсовета партии.

Уже спустя несколько дней премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий Медведев назначил бывшего губернатора Псковской области Турчака и.о. секретаря генсовета ЕР. Его кандидатуру должен будет утвердить съезд, который пройдет в Москве 22-23 декабря.

В 2017 году был сформирован новый состав Общественной палаты, секретарем ОП стал журналист и общественный деятель Валерий Фадеев. Он заявил, что защита базовых прав человека на достойную жизнь станет одним из приоритетных направлений работы нового состава Общественной палаты.

Изменения произошли и с Союзом журналистов России. Съезд СЖР в конце ноября впервые за 25 лет выбрал нового председателя организации, Всеволод Богданов, занимавший этот пост с 1992 года, не стал выдвигать свою кандидатуру на выборы и добровольно сложил полномочия. Новым главой СЖР был выбран телепродюсер и кинодокументалист Владимир Соловьёв. Богданову было присвоено звание почетного председателя союза.

Россия — трижды хозяйка Всемирного фестиваля молодежи

Текущий год для России отметился также самым главным молодёжным событием: с 14 по 22 октября наша страна в третий раз (первые два в составе СССР — в 1957 и 1985 годах) провела Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Изначально организаторы планировали, что количество участников составит 20 тысяч человек, но уже в первые дни эта планка была преодолена и, в конце концов, число участников достигло 25 тысяч.

Красной нитью через весь фестиваль прошли шесть актуальных тем современности — экология, бедность, образование, энергия, информация и наука. Всю неделю молодежь из 188 стран мира слушала мастер-классы и лекции с ведущими специалистами в той или иной области, задавала вопросы министрам и политикам, слушала концерты известных музыкантов и даже посмотрела авиационное шоу "Соколов России".

Мероприятие дважды посетил Владимир Путин: он выступил на церемонии открытия фестиваля, а также побывал на нем в день закрытия. До этого некоторым участникам даже удалось пообщаться с лидером России.

Пока, Андрей, привет, Андрей



Уходящий год был богат и на телевизионные перестановки: привычные миллионам россиян ведущие переходили с канала на канал, а передачи, с успехом существование много лет, закрывались.

Одна из главных телеинтриг 2017 года была связана с одним из самых популярных и практически бессменных ведущих Первого канала Андреем Малаховым. Так, летом уходящего года СМИ и социальные сети просто лихорадило от новостей о том, что Малахов может покинуть свою телевизионную альма-матер, где проработал 25 лет. Спустя недели слухов и домыслов, было официально объявлено, что Малахов, который вел на Первом программы "Пусть говорят" и "Сегодня вечером", переходит на телеканал "Россия 1", где будет вести ток-шоу "Прямой эфир".

Поздней в сетке телеканала также появились его новое субботнее вечернее шоу "Привет, Андрей!" и игровое шоу "Стена". Программу "Пусть говорят" на Первом канале стал вести Дмитрий Борисов. Новыми ведущими программы "Сегодня вечером" стали Юлия Меньшова, программу которой "Наедине со всеми" решили закрыть, и юморист Максим Галкин.

Еще одним сюрпризом 2017 года стало закрытие программы с Тимуром Кизяковым "Пока все дома", которая выходила на Первом с 1992 года. Кроме этого, еженедельная программа "Жди меня", которая также в течение многих лет находилась на "первой" кнопке, теперь обосновалась на НТВ — с новыми ведущими.