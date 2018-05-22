Более 700 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в 2018 году

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек, сообщил во вторник глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.

"Первые экзамены начнутся 28 мая. Это будут экзамены по географии и информатике. Вся подготовительная работа уже проведена. В этом году в экзамене примут участие 730 человек, будут задействованы 5,5 тысяч пунктов проведения экзаменов, 93% онлайн-наблюдений, 70 тысяч аудиторий. Экзамены завершатся 2 июля", — сказал Кравцов на пресс-конференции.

Он добавил, что с сегодняшнего дня начинает работать горячая линия, вопросы можно задавать по телефону 84959848919. Она будет работать до середины июля — до момента, пока все результаты не будут обработаны.

Глава Рособрнадзора также сообщил, что со вторника заработал телефон доверия, позвонив по которому можно будет рассказать о нарушениях на экзамене — 84951046838.