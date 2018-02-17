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Образование

МИФИ получил премию Web of Science Awards 2017

20:0017.02.2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовРектор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов. Архивное фотоРектор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вручение престижной научной премии Web of Science Awards 2017, которой награждают ученых и научные организации за вклад в развитие науки, состоялось в Москве.

Здание национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В номинации "Лучшая публикационная стратегия" премия досталась Институту ядерных исследований РАН и НИЯУ МИФИ — участнику Проекта 5-100. Как пояснили РИА Новости источники в Проекте 5-100, победа в данной номинации означает, что сотрудники награжденных научных организаций в течение года публиковались в самых высокоимпактных журналах и показали наибольший прирост статей в таких изданиях.

Ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов полагает, что присуждение премии — это результат трансформации университета в науке, образовании, управлении, реализуемой в НИЯУ МИФИ в рамках Проекта 5-100. "Создание в последние годы в университете пяти новых институтов, направленных на подготовку кадров по самым современным направлениям науки и техники, повышение качества научных исследований явилось основой нашей стратегии в публикационной активности ученых НИЯУ МИФИ", — отметил ректор, подчеркнув, что важная роль в этом принадлежит использованию базы данных Web of Science (поисковая платформа, которая объединяет базы данных публикаций в научных журналах и патентов).

Награды Web of Science Awards 2017 также удостоились шестнадцать российских ученых. В число лауреатов вошли молекулярный биолог Константин Северинов (Сколковский институт науки и технологий, Ратгерский университет), биолог Алексей Гуревич (Санкт-Петербургский Академический университет РАН), физик Александр Уверский (Институт цитологии РАН, Университет Южной Флориды), биолог Яков Кузяков (Геттингенский университет, РУДН), врач Сергей Орлов (НИИ медицинской приматологии), врач Всеволод Матвеев ("РОНЦ им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ), физик Михаил Шеремет (ТГУ, ТПУ), географ Ольга Соломина (Институт географии РАН), геолог Владимир Середин (Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, посмертно), физик Руслан Валиев (Уфимский государственный авиационный технический университет), физик Сергей Морозов (Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, НИТУ "МИСиС"), физик-теоретик Сергей Одинцов (Томский государственный педагогический университет), физик Юрий Кившарь (Университет ИТМО, Австралийский Национальный Университет), астрофизики Дмитрий Макаров и Игорь Караченцев (САО РАН).

Специальной награды, учрежденной в прошлом году Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) совместно с elibrary.ru, был удостоен математик Андрей Заварницын (Институт математики им. С.Л. Соболева РАН). Самым высокоцитируемым журналом назвали Moscow Mathematical Journal, который попал в первый квартиль в предметной области "математика".
Награду самым высокоцитируемым организациям вручили НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина и Сколковскому институту науки и технологий.

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