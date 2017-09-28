Осенняя волна ЕГЭ-2017 завершилась без нарушений

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Дополнительная сентябрьская волна ЕГЭ завершилась без нарушений, в экзаменах приняли участие около половины заявившихся, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела итоги дополнительного периода ЕГЭ-2017. Экзамены сентябрьского периода прошли в штатном режиме, без нарушений и сбоев", — говорится в сообщении.
Как напомнили в ведомстве, ЕГЭ в сентябре 2017 года проводился три дня: 5 сентября участники сдавали русский язык, 8 сентября – математику базового уровня, 16 сентября – русский язык и математику базового уровня. Сдать экзамены в сентябрьские сроки могли обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.
Ранее сообщалось, что около 7 тысяч человек напишут Единый государственный экзамен по математике базового уровня в осеннюю волну ЕГЭ-2017.
Основной период ЕГЭ-2017 проходил с 29 мая по 1 июля. В экзаменах приняли участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены прошли во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.