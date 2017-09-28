Осенняя волна ЕГЭ-2017 завершилась без нарушений

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Дополнительная сентябрьская волна ЕГЭ завершилась без нарушений, в экзаменах приняли участие около половины заявившихся, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела итоги дополнительного периода ЕГЭ-2017. Экзамены сентябрьского периода прошли в штатном режиме, без нарушений и сбоев", — говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, ЕГЭ в сентябре 2017 года проводился три дня: 5 сентября участники сдавали русский язык, 8 сентября – математику базового уровня, 16 сентября – русский язык и математику базового уровня. Сдать экзамены в сентябрьские сроки могли обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

По данным Рособрнадзора, ЕГЭ по русскому языку 5 сентября сдавало немногим более 1 тысячи выпускников, что составляет 46% от числа подавших заявление на участие в экзамене. ЕГЭ по математике базового уровня 8 сентября сдавали около 4,7 тысячи человек – 65,5% от общего числа заявившихся. ЕГЭ по русскому языку и математике 16 сентября сдавали еще около 1,3 тысячи человек. В ведомстве отметили, что во всех экзаменационных пунктах, задействованных для проведения ЕГЭ, велось видеонаблюдение в режиме онлайн, использовались технологии печати контрольных измерительных материалов и сканирование работ участников в ППЭ.

Ранее сообщалось, что около 7 тысяч человек напишут Единый государственный экзамен по математике базового уровня в осеннюю волну ЕГЭ-2017.

Основной период ЕГЭ-2017 проходил с 29 мая по 1 июля. В экзаменах приняли участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены прошли во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.