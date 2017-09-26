В Студенческом союзе рассказали, на что жалуются студенты отраслевых вузов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Более половины жалоб от студентов отраслевых вузов, поступающих в Российский студенческий союз, касаются, в частности, состояния общежитий, повышения платы за проживание и нарушений прав иногородних студентов, сообщил РИА Новости сопредседатель союза Василий Михайлов.

Ранее "Российская газета" сообщила, что комитет по образованию и науке Госдумы предлагает пересмотреть правила финансирования отраслевых вузов и дать им дополнительные средства, предусматривающие субсидии на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию, а также курсы повышения квалификации для преподавателей в ведущих университетах и научных центрах.

Как отметил Михайлов, от студентов вузов, подведомственных Минсельхозу, Минздраву, Минкультуры и прочим отраслевым ведомствам, приходит 38,3% обращений. "Из них 64,2% приходится на выселение из общежития, антисанитарное состояние в общежитии, комендантский час, повышение платы за проживание и прочие проблемы, связанные в основном с нарушением прав иногородних студентов", — сообщил Михайлов.

По его словам, остальные обращения касаются образовательного процесса, отчислений и стипендиального обеспечения.